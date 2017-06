Der Traum vom Aufstieg ist für den FCW nach dem 0:3 gegen Lintorf bereits ausgeträumt.

Ratingen/Wülfrath. Schon nach der ersten Begegnung ist die Aufstiegsrelegation für die Fußballer des FC Wülfrath beendet. Der Zweite der Bezirksliga-Gruppe 2 fand beim TuS Fichte Lintorf, dem Vizemeister der Bezirksliga-Gruppe 4, überhaupt nicht in die Partie. Während die Lintforter sich auf Fußball der einfachen Art beschränkten und damit zum Erfolg kamen, verzettelten sich die spielerisch zweifellos stärkeren Wülfrather allzu oft in Einzelaktionen und hatten deshalb am Ende mit 0:3 (0:1) klar das Nachsehen.

Zur Pause wäre ein Remis noch durchaus verdient gewesen

Bereits in der ersten Halbzeit gerieten die Gäste in Rückstand. Denn nach einer ausgeglichenen Anfangsphase jagte Mehmet-Ali Cengiz das Leder aus rund 25 Metern genau in den Winkel – und der TuS führte mit 1:0 (13.). Allein Bajrush Azemi hatte mehrfach den Ausgleich vor Augen. Zunächst scheiterte der Wülfrather am Fichte-Keeper (29.), dann verpasste er frei vor dem Tor aus kurzer Distanz das Leder (38.). Und auch seinen Kopfball kurz vor der Pause parierte Björn Kuhlmann. Zu diesem Zeitpunkt wäre ein Unentschieden durchaus verdient gewesen.

Vier Minuten nach dem Wiederanpfiff gab’s jedoch den nächsten Rückschlag. Ein Missverständnis zwischen Innenverteidiger Martin Haschke und FCW-Torhüter Damir Ivosevic führte zum 0:2. Lachender Dritter war Tim Konrad, der von der Strafraumgrenze flach ins rechte untere Eck einschob. Kurz danach verhinderte der Fichte-Keeper mit einer Glanzparade den Wülfrather Anschlusstreffer. Wenig später fiel bereits die Vorentscheidung. Ivosevic wollte eine Flanke abfangen, ließ den Ball aber durch seine Hände gleiten – und Dustin Eichholz staubte zum 3:0 (59.) ab. Der Traum vom direkten Wiederaufstieg ist für die Wülfrather damit beendet. K.M.

