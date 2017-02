Play-offs: Ratinger verlieren erstes Halbfinale

Der Eishockey-Regionalligist Ice Aliens hatte beim 2:5 gegen den Herforder EV das Nachsehen.

Ratingen. In den Spielunterbrechungen schallte immer mal wieder fröhliche Partymusik aus den Lautsprechern in der Eishalle am Sandbach. Passend zum Karneval und dem närrischen Treiben, das in Form von einigen verkleideten Fans auch Einzug auf die Tribünen fand. Nach der Schlusssirene war bei den Ratinger Ice Aliens von Partystimmung jedoch keine Spur. Im ersten Playoff-Halbfinalspiel gegen den Herforder EV verlor der Eishockey-Regionalligist vor 528 Zuschauern mit 2:5 (1:2, 1:1, 0:2) und verspielte damit den Heimvorteil in der best-of-five-Serie. Durch die Niederlage steht Ratingen bereits im zweiten Spiel am Freitag in Herford unter Druck.

„Herford war bissiger und hat direkt gezeigt, worum es in diesem Spiel geht“, sagte der Trainer der Ice Aliens, Alexander Jacobs. Der Ratinger Stürmer Milan Vanek ergänzte: „Herford war einfach besser.“ Es war aber nicht nur das Ergebnis, das an diesem Abend in seiner Deutlichkeit überraschte. Es war auch der Auftritt der Ice Aliens, die nach den überzeugenden Siegen gegen die EG Diez-Limburg im Viertelfinale wieder in alte Verhaltensmuster zurückfielen.

Schon im ersten Drittel fehlte es der Mannschaft um Kapitän Dennis Fischbuch an der nötigen Aggressivität. Die Gäste wurden teilweise regelrecht zu Torchancen eingeladen und prüften immer wieder Dennis Kohl, der zwischen den Pfosten den Vorzug vor Christoph Oster bekam. Allerdings wirkte der Goalie in den Anfangsminuten nicht immer sicher und so trudelte die Scheibe gleich zwei Mal über die Linie (7./13.).

„Wir haben uns das natürlich anders vorgestellt. Jetzt müssen wir diese Niederlage wettmachen.“

Alexander Jacobs, Trainer der Ice Aliens

Und die Ice Aliens? Im Angriff fehlte es ohne den erkrankten Benjamin Hanke und den verletzten Tim Brazda an der nötigen Kreativität und Durchschlagskraft. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Matthias Potthoff (9.) in Überzahl war nach einem Abpraller mehr ein Zufallsprodukt als ein herausgespielter Treffer.

Wer nach dem schwachen Beginn eine Leistungssteigerung der Ice Aliens im Mitteldrittel erwartet hatte, wurde enttäuscht. Zahlreiche Scheibenverluste und einige Strafzeiten machten es den Herfordern einfach, sich weitere gute Torchancen zu erspielen. Eine davon nutzte Zack MacQueen für die 3:1-Führung (30.).

Kurz vor der zweiten Pausensirene machten es die Gäste dann selbst noch einmal unnötig spannend. Nach einem Scheibenverlust im eigenen Drittel war Dustin Schumacher plötzlich völlig frei und erzielte den Anschlusstreffer für die Ice Aliens (38.). Eine Wende blieb jedoch aus, weil Herford mit einem Doppelschlag zu Beginn des letzten Drittels für die Vorentscheidung sorgte. Erst musste sich Kohl bei einem abgefälschten Distanzschuss von Killian Hutt (41.) geschlagen geben, ehe Leon Nasebandt den Deckel auf die Partie machte (45.).

Am Ende war es dennoch Goalie Kohl, bei dem sich die Ice Aliens bedanken konnten. Zwar strahlte der Routinier nicht immer Sicherheit aus, bewahrte den amtierenden Meister jedoch mit mehreren Paraden vor einer noch höheren Niederlage. „Wir haben uns das natürlich anders vorgestellt. Jetzt müssen wir diese Niederlage wettmachen“, sagte Alexander Jacobs.

