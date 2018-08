Der Kunstrasen am Weidenweg ist beschädigt. Das trifft die Fußballer der SpVg. Hilden schwer.

Hilden. Vor fünf Wochen war für die Mitglieder der SpVg. Hilden 05/06 die Welt noch in Ordnung. Auf dem Kunstrasen am Weidenweg wimmelte es nur so von Kindern, denn der Klub führte die sechste Auflage des Kita-Cups durch. Der steigt alle zwei Jahre parallel zur Fußball-WM. Diesmal waren 16 der 24 Kitas in Hilden mit von der Partie. „Mir macht das Turnier besonders viel Spaß, weil ich hier mit meinen Freunden spielen kann“, erzählte Max, Torjäger im Team von St. Marien, begeistert. Das Motto des Kita-Cups heißt „Hilden bewegt Kinder“. Das Ziel: Spaß am Sport vermitteln. Ein Anliegen, das den Verantwortlichen des Vereins, allen voran Holger Meinhold, eine Herzensangelegenheit ist. „Wir haben durch dieses Turnier auch einige neue Spieler gewinnen können“, sagt der Jugendleiter der SpVg. 05/06.

Ein genauer Termin für die Reparatur steht noch nicht fest

Vier Tage später war es mit dem Spaß am Fußball aber vorbei. Denn der Verein informierte die Stadt über zunehmende Risse und Schäden am Kunstrasen – seither ist der Platz für den Trainings- und Spielbetrieb gesperrt. „Bei allen Sportplätzen ist der Bereich am Elfmeterraum der am höchsten belastete – dort ist es am schnellsten abgenutzt“, stellt Harald Mittmann, Leiter des Tiefbau- und Grünflächenamtes, fest. In diesem Bereich sollen jetzt neue Kunstrasenelemente verlegt werden. Eine Reparatur sei sinnvoll, um bis zu einer möglichen Erneuerung des Kunstrasens den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten.

Ein Kunstrasen halte rund zehn bis 15 Jahre, erläutert Mittmann. Für eine Erneuerung gebe es aber keine festgelegten Termine. „Man schaut, wie die Entwicklung des Platzes ist, um zielgerichtet reagieren zu können“, erklärt Mittmann und führt aus: „Aktuell sind wir in den Haushaltsplanungen für 2019, schauen, wo eine Gesamterneuerung sein sollte oder wo kleinere Reparaturen passieren sollten.“

Wie lange der Kunstrasenplatz am Weidenweg gesperrt bleibt? Darauf gibt es keine genaue Antwort. „Der Auftrag für die Reparatur ist schon vor einiger Zeit erteilt worden“, berichtet Mittmann. Die Durchführung der Arbeiten will der Leiter des Tiefbau- und Grünflächenamtes zeitlich nicht konkretisieren. „Es gibt viele Aufträge und wenige Firmen, die sie erledigen können“, sagt er. Er gehe aber davon aus, „dass es noch in diesem Jahr passiert“.

Trotz Hilfe anderer Vereine fehlen der SpVg. massiv Trainingszeiten

Das kann allerdings auch Ende Dezember bedeuten. Ein Zeitrahmen, der die Süder Fußballer richtig ins Schwitzen bringen würde. Schon jetzt haben die Fußballer Probleme, einen geordneten Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten, weichen unter anderem auf die Plätze am Bandsbusch und an der Schützenstraße aus. „Bei der Suche nach Alternativen ist das Sportbüro sehr bemüht“, berichtet Holger Reinders. Der Vorsitzende der SpVg. lobt explizit auch die Nachbarvereine Türkspor und AC Italia. „Die sind alle ausgesprochen nett und kooperativ“, sagt er.

Nichtsdestotrotz: „Uns fehlen massiv Trainingszeiten.“ Und das wird mit dem Ende Sommerferien schlimmer, wenn die Jugendteams wieder trainieren. Rund 460 Mitglieder zählt der Klub, stellt in dieser Saison 13 Jugend- und drei Seniorenteams. „Wenn nicht schnell etwas passiert, weiß ich nicht, wie es weitergeht“, hofft Reinders auf die baldige Rückkehr an den Weidenweg. Damit Heimspiele wieder echte Heimspiele sind.