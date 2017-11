04/19 unterliegt Jahn Hiesfeld mit 1:3, die Sportfreunde siegen in Vohwinkel mit 3:1. Der FC Monheim besiegt Velbert mit 2:1, Hilden spielt Remis gegen FC West.

Kreis Mettmann. Kevin Menke ist ein Phänomen. Über 90 Minuten ist der Angreifer des TV Jahn Hiesfeld kaum anwesend auf dem Fußballplatz. Doch immer dann, wenn es vor dem Tor interessant wird, ist er da – wie ein Phantom schiebt er sich in in die richtige Position, um dann eiskalt zuschlagen zu können. Elfmal gelang ihm das schon in der aktuellen Spielzeit, und beim 3:1-Erfolg bei Ratingen 04/19 kamen zwei weitere Treffer für den Hiesfelder Stürmer hinzu. Nach dem Abpfiff vor rund 150 Zuschauern saßen einige Spieler der Ratinger fast regungslos auf der eigenen Bank. Sie diskutierten zaghaft, was da passiert war auf dem Platz. So ganz verstanden hatten sie die Niederlage jedoch nicht. Dabei ist es eigentlich relativ einfach zu erklären: Eine gute erste Hälfte reicht nicht gegen den Tabellenvierten – und gefühlte 80 Prozent Ballbesitz bringen auch nichts, wenn dabei nichts Zählbares herausspringt. Dabei startete der RSV stark in die Partie, dominierte das Geschehen von der ersten Minute an. Timo Krampe hatte in der 14. Minute die beste Chance der Gastgeber, als er von halbrechts vor dem Tor vorbei schoss. Doch dann folgte der erste Auftritt von „Phantom“ Menke. Bei einem eigentlich harmlosen Angriff (zwei Hiesfelder standen fünf Ratingern gegenüber) schob sich der Angreifer so geschickt vor den Gegner, dass er den Querpass von Joel Zwikirsch aus der Drehung im Ratinger Tor unterbrachte. asch

Sportfreunde siegen beim FSV Vohwinkel mit 4:1

Eigentlich war Salah El Halimi rundum zufrieden. Die Sportfreunde Baumberg (SFB) hatten sich beim FSV Vohwinkel schließlich souverän mit 4:1 (2:1) durchgesetzt und damit das dritte Spiel in Folge gewonnen. Nur eine Szene schmeckte dem SFB-Trainer überhaupt nicht. Eine kleine Rudelbildung mit einer Diskussion zwischen Roberto Guirino und seinem Gegenspieler abseits des Balles endete in einer Roten Karte für den erfolgreichsten Baumberger Torschützen (72.) – wegen einer angeblichen Beleidigung. Es war eine unübersichtliche Szene, die bei den Beteiligten mehr Fragen als Antworten hinterließ. Ein Linienrichter habe den Schiedsrichter auf die vermeintliche Beleidigung hingewiesen, berichtete El Halimi, der auf die Unschuld seines Spielers verwies und sich anschließend mit weiteren Äußerungen über den Platzverweis und den Unparteiischen lieber zurückhielt. „Es ist natürlich bitter, dass uns mit Roberto eine tragende Säule und unser torgefährlichster Spieler jetzt fehlen wird.“ new