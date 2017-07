Der Angreifer des VfB 03 Hilden schoss in der Partie gegen die U 19 von Bayer Leverkusen beide Tore. Jetzt haben die Hildener erst einmal eine Woche Pause.

Hilden. Michael Kulm war zufrieden, denn die Fußballer des VfB 03 Hilden schlossen die beiden Testspiele in dieser Woche erfolgreich ab. Der Teammanager des Oberligisten, der erst seit dem Wochenende aus dem Urlaub zurück ist, hatte diesmal das alleinige Sagen an der Seitenlinie, da sich inzwischen Trainer Marcel Bastians in die wohlverdiente Ferienauszeit verabschiedete.

Beim Westfalenligisten TuS Ennepetal trat das VfB-Team auf Kunstrasen an. „Das war eine gute und anspruchsvolle Partie“, fand Kulm und ergänzte: „Die Ennepetaler haben uns körperlich viel abverlangt.“ Letztlich endete das Testspiel unentschieden. Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Berkan Firat brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Fünf Minuten vor dem Ende glich Tim Tiefenthal zum 1:1 aus.

Partie auf Naturrasen forderte die Gastgeber nicht nur konditionell

Auf einen Gegner ganz anderer Spielart trafen die Hildener einen tag später. Denn da gab U 19-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen seine Visitenkarte auf der Anlage Am Bandsbusch ab. Die Begegnung auf dem Naturrasen forderte nicht nur konditionell. „Die Bayer-Mannschaft ist spielerisch wesentlich stärker als das Ennepetaler Team“, stellte Kulm fest und freute sich über das Kontrastprogramm. Für German Brozmann war es zugleich seine Abschiedsvorstellung – der Torwart kam erst im vergangenen Jahr vom SV Molbergen. Jetzt wechselt der 23Jährige wieder in seine Heimat Richtung Cloppenburg. Für die Hildener eine überraschende Kunde, die sich erst vor zwei Tagen andeutete. Und die Michael Kulm bedauert, zumal Brozmann zuletzt ansteigende Form bewies. Das unterstrich er im Test gegen Leverkusen mehrfach mit glänzenden Paraden. Jetzt hat der Oberligist mit Bastian Sube und Torben Görke nur noch zwei Torleute in seinem Kader.

Bereits in der ersten Halbzeit tauchten die Hildener mehrfach gefährlich vor dem Bayer-Gehäuse auf. Da allerdings scheiterte unter anderem Pascal Weber noch am Leverkusener Keeper. Nach einer Flanke von Fabian zur Linden ging der anschließende Kopfball des Stürmers lediglich an die Latte.

Emil Vincazovic musste zwei Mal auf der Torlinie klären

Eine Viertelstunde nach dem Wiederanpfiff glänzte Brozmann zunächst gegen einen Leverkusener, der aus kurzer Distanz abschloss. Wenig später senkte sich ein Bayer-Heber aus der Distanz auf den Querbalken. In dieser Phase gerieten die Hildener mächtig unter Druck – Emil Vincazovic musste sogar auf der Linie klären. Zwei Minuten später war der VfB-Keeper bei einem verdeckten Schuss (62.) auf dem Posten.