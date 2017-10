Grundschüler sollen für den Denksport begeistert werden.

Monheim. Die ersten Erfolge sind da, denn die Schach-AG des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) gewann unter der Leitung ihres Lehrers Daniel Schalow bei den Kreismeisterschaften bereits mehrere Trophäen. 2015 und in diesem Jahr sicherten sich die Monheimer in der Altersstufe der Klassen fünf bis sieben jeweils Platz zwei. Und in den vergangenen beiden Jahren sprang in der Altersstufe der siebten bis neunten Klasse der erste Rang heraus.

Damit sich bereits Grundschüler für den Schachsport begeistern, hat der SC Monheim/Baumberg ein neues Jugendkonzept erarbeitet. Nun gehen OHG-Schüler an Monheimer Grundschulen, um dort in Kursen vielfältige Tipps zum Schach zu geben. Der 14-jährige Eike Andreas ist begeistert: „Ich kann an meiner eigenen Schule Schach spielen und lernen. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit, im Verein ein vertiefendes Training durch einen weiteren Trainer zu erhalten. Außerdem mache ich erste Erfahrungen als Schachtrainer, indem ich mein Wissen an jüngere Grundschüler weitergebe.“

Andreas hat sich für die Lottenschule entschieden, die er selber besucht hat. Er möchte die neuen Erfahrungen nicht mehr missen. „Die Arbeit an der Lottenschule macht mir sehr viel Spaß“, betont Andreas, „bisher gab es nur in Langenfeld und Baumberg die Möglichkeit, Schach zu spielen. Dass es jetzt auch in Monheim ermöglicht wurde, ist neu und gefällt mir sehr gut.“

Nach Schalows Beobachtungen ist die Schachbegeisterung in Monheim groß – und die Entwicklung zeigt nach oben. „Rund 100 Grundschüler haben ein großes Interesse, Schach zu spielen“, erklärt der OHG-Lehrer, „ich fand es schade, dass so ein großes Potenzial früher brachgelegen hat. Jetzt finden an allen sechs Monheimer Grundschulen AGs mit lehrenden Schülern aus meiner eigenen Schach-AG statt.“ Damit die Grundschüler eine Perspektive haben, sollen nun weitere Schach-AGs an der Peter-Ustinov-Gesamtschule und der Sekundarschule folgen.

Ab sofort soll das Zusammentreffen jeden Mittwoch auf dem Programm stehen. Außerdem ist noch der Freitag für die Schachfreunde da (19 Uhr, Bürgerhaus Baumberg). Volker Schoder, ausgestattet mit einer Lizenz des Deutschen Schach-Bundes, fungiert dabei als Trainer und Schalow als Jugend-Koordinator.