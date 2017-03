Oberligisten treffen im Derby aufeinander

Der VfB Hilden empfängt am Sonntag die Sportfreunde Baumberg. Ratingen 04/19 tritt auf den Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert.

Kreis Mettmann. Den ersten Punkt im neuen Jahr heimsten die Oberliga-Fußballer des VfB 03 Hilden bereits ein. Allerdings hinterließ das 3:3 beim Regionalliga-Absteiger FC Kray gemischte Gefühle. „Ich weiß nicht, ob ich zufrieden sein soll oder nicht“, gesteht Marcel Bastians. Den Grund schiebt der Trainer gleich hinterher: „Es gab ein paar Wechselpunkte im Spiel. Wir haben einen 0:2-Rückstand wettgemacht und uns in der zweiten Halbzeit deutlich verbessert, waren dem 4:2 und 5:2 nahe. Andererseits hält uns Bastian Sube in einer Situation mit einer guten Parade im Spiel. Ein Sieg wäre vielleicht auch zuviel des Guten gewesen. Letztlich können wir mit dem Punkt gut leben.“

„Die Baumberger sind in unsere Schnittstellen gegangen und haben die Lücken eiskalt ausgenutzt.“

Justin Härtel, Innenverteidiger des VfB Hilden, zur Niederlage in der Hinrunde

Nicht nur körperlich, sondern auch mental stellt eine Aufholjagd eine große Herausforderung dar. Und die wollen die Hildener am morgigen Sonntag (15 Uhr) unbedingt vermeiden. Doch die Trauben hängen auch im Derby gegen die Sportfreunde Baumberg hoch. In der Hinrunde bekam der VfB 03 deutlich die Grenzen aufgezeigt, hatte am Ende mit 1:4 das Nachsehen. Zwei Treffer zum Baumberger Sieg steuerte seinerzeit Robert Hömig bei. „Der ist so gut wie nicht auszuschalten“, warnt Bastians auch diesmal und stellt fest: „Die Baumberger Mannschaft ist individuell richtig stark besetzt, deshalb können wir uns diesmal nicht nur auf unser eigenes Spiel konzentrieren, sondern müssen es auch am Gegner ausrichten.“

„Wir kennen die Stärken des VfB, und wir werden uns entsprechend vorbereiten.“

Salah El Halimi, Trainer Sportfreunde Baumberg

Vor allem die Zweikampfstärke der Sportfreunde hebt der VfB-Trainer hervor. Die bekam in der Hinrunde auch Justin Härtel zu spüren. „20 Minuten haben wir gut gespielt, danach haben wir keinen Zugriff mehr bekommen“, erklärt der 22-Jährige, der in dieser Saison vornehmlich in der Innenverteidigung zum Einsatz kommt. Härtel fährt fort: „Die Baumberger sind in unsere Schnittstellen gegangen und haben die Lücken eiskalt ausgenutzt.“ Das aber wollen die Hildener diesmal verhindern. „Wir sind auf Wiedergutmachung aus, wollen unser Spiel durchziehen und die drei Punkte behalten“, sagt Härtel. bs

Da die Stadt Hilden den Sportplatz Hoffeldstraße vorerst gesperrt hat, findet die Partie morgen auf dem Sportplatz Im Kalstert statt. Mehr dazu in den Hildener Nachrichten auf Seite 26.

Baumberger Trainer schreibt den Hildenern die Favoritenrolle zu

Für Salah El Halimi ist es wie ein Aufenthalt im eigenen Wohnzimmer. Der Trainer der Sportfreunde Baumberg ist Hildener und spielt in Hilden gegen den VfB Hilden – bei dem er eine lange Vergangenheit hat. El Halimi spielte früher als Jugendlicher für den VfB und anschließend in den Senioren, ehe er aus Hilden nach Baumberg wechselte. Vor dem Duell am Sonntag gibt es für ihn einen klaren Favoriten: „Das ist der VfB. Sie sind Sechster und stehen vor uns.“

Als Dreh- und Angelpunkt in der Hildener Elf betrachtet El Halimi den Mittelspieler Stefan Schaumburg: „Ich schätze an ihm besonders sein Überraschungs-Moment und dass er ein verloren geglaubtes Spiel mit seinen Fähigkeiten für seine Mannschaft wieder drehen kann, vor allem über seine Standards.“ Seine Mannschaft ist mit dem 3:1-Erfolg gegen den SC Düsseldorf-West gut aus der Winterpause gekommen. Der fünfte Tabellenplatz ist nur vier Punkte weit weg. Ist das vielleicht ein neues Ziel? El Halimi warnt: „Platz 15 ist auch nur sechs Punkte entfernt, Platz neun und zehn sind punktgleich mit uns. Das ist alles relativ eng. Wir schauen momentan vorrangig nach hinten. Wir wollen versuchen, den Platz, den wir jetzt haben, so lange wie möglich zu verteidigen, und die Distanz auf den 15. Platz zu vergrößern – bevor wie uns nach vorne orientieren.“ Gegen Hilden, stellt er fest, müsse sein Team geduldig sein und sehr aufmerksam, weil der VfB ein gutes Umschaltspiel habe. „Wir kennen die Stärken des VfB, und wir werden uns entsprechend vorbereiten.“ mid

Ratingen 04/19 muss gegen Velbert zum Götschenbeck ausweichen

Bei Ratingen 04/19 läuft es alles andere als rund: Zuerst die Niederlage gegen Abstiegskandidat Cronenberg, nun die erneute Absage des Spiels am Götschenbeck – und das ausgerechnet, wenn mit dem Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert morgen (15 Uhr) ein Top-Team zu Gast ist. Den Ratingen Coach Karl Weiß nervt die Rasenproblematik: „Das konnte man wirklich kommen sehen. Seit dem Schonnebeck-Spiel Ende des Jahres ist der Rasen im aktuellen Zustand. Deshalb haben wir auch fast nur am Götschenbeck trainiert. Aber ohne Stadion fehlt uns einfach der Heimvorteil. Das Stadion, mit richtigem Einlauf und richtigen Tribünen – das ist auch für die Spieler schon etwas ganz anderes. Aber es ist müßig, sich darüber zu ärgern, da wir es jetzt ohnehin nicht mehr ändern können.“ Weiß will dem Spitzenteam Paroli bieten, doch das wird nicht so leicht. „Die wollen sich durchkombinieren“, so Weiß. „Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft mit sehr klaren spielerischen Vorstellungen. Wenn wir da nicht dagegen halten, werden wir nicht gewinnen.“ asch

