Oberligisten stehen vor hohen Hürden

Der VfB Hilden ist zu Gast in Bocholt, Baumberg trifft auf Krefeld, und Ratingen muss beim Klassenprimus antreten. Der Gegner des Landesligisten Mettmann ist vom Abstieg bedroht, Konkurrent Monheim will den zweiten Tabellenplatz verteidigen.

Kreis Mettmann. Im Derby gegen die Sportfreunde Baumberg erlebten die Fußballer des VfB 03 Hilden zuletzt ein Wechselbad der Gefühle. Erst ein 0:2-Rückstand, dann eine 3:2-Führung – und Sekunden vor dem Ende noch der Gegentreffer zum 3:3. Wie sehr das späte Tor der Baumberger noch an den Hildenern nagt, wird sich wohl erst am Sonntag (15 Uhr, Stölting-Arena, Am Hünting 19) in der Partie beim 1. FC Bocholt zeigen. Dann trifft die Mannschaft von Marcel Bastians auf einen Gegner, der eine nicht minder harte Nuss ist.

Personell ist der VfB-Kader zwar breit aufgestellt, doch die (drohenden) Ausfälle sind zahlreich: Stefan Schaumburg (muskuläre Probleme), Jannik Weber (Erkältung), Dominik Donath (im Training mit dem Fuß umgeknickt), Ibrahim Dogan (Training abgebrochen), Park Ilkwon (im Aufbautraining nach Außenbandriss im Sprunggelenk), Robin Müller (Saisonende wegen Knie-OP).

Die Taktik hängt also diesmal auch vom Personal ab. Nicht nur deshalb formuliert Marcel Bastians das Ziel zurückhaltend. „Mit einem Punkt wäre ich schon zufrieden“, erklärt der Hildener Coach. Und hofft, dass sein Team aus den Fehlern der letzten beiden Begegnungen mit sechs Gegentoren und dem Ausgleich des Gegners jeweils kurz vor dem Abpfiff lernt. bs

ASV Mettmann spielt bereits heute gegen den FC Viersen

Die Mettmanner Landesliga-Fußballer konnten bisher die gute Form in der Vorbereitungsphase im weiteren Verkauf der Meisterschaft nicht bestätigen. Zwar rehabilitierte sich das Team mit dem 2:1-Erfolg über den VfL Jüchen-Garzweiler für die zuvor erhaltene 1:7-Packung beim 1. FC Mönchengladbach, doch spielerisch blieb beim Landesligisten einiges offen. Beim abstiegsbedrohten FC Viersen steht der ASV vor einer nicht einfachen, aber lösbaren Aufgabe. Auf Wunsch der Gastgeber wurde die Begegnung auf heute (16 Uhr) vorverlegt. K.M.

Der FC Monheim ist zu Gast beim Tabellenfünften TSV Meerbusch II

Wäre die Saison am Sonntag zu Ende gegangen, dann dürfte der FC Monheim in der nächsten Spielzeit sicher in der Oberliga antreten. Der Landesliga-Aufsteiger ist in der Tabelle nach 21 Spieltagen auf Rang zwei zu finden und er hat realistische Chancen, den Durchmarsch von der Bezirks- in die Oberliga zu schaffen. Für FCM-Trainer Dennis Ruess kommen solche Überlegungen viel zu früh: „Wir können uns ja jetzt überhaupt nichts von diesem zweiten Platz kaufen, und wir können uns entsprechend auch nicht darauf ausruhen.“ Es stehen richtungsweisende Aufgaben auf dem Programm: morgen (15 Uhr) beim Tabellenfünften TSV Meerbusch II und am 25. März (15 Uhr) beim Spitzenreiter DSC 99 Düsseldorf. mroe

Die Sportfreunde Baumberg empfangen VfR Krefeld-Fischeln

Bei den Sportfreunden Baumberg war es mal wieder ein klares „Ja, aber.“ Die Übersetzung ist im Rückblick auf das Derby am vergangenen Wochenende beim VfB Hilden einfach. Ja, der Oberligist lieferte über weite Strecken eine überzeugende Leistung ab. Aber er machte nicht das Beste aus den Möglichkeiten und musste sich mit einem Unentschieden begnügen. Baumberg war unter dem Strich zu großzügig – vorne, weil es zu viele erstklassige Chancen ungenutzt ließ, und hinten, weil es in ein paar Szenen echte Geschenke präsentierte. Salah El Halimi hofft nun, dass seine Mannschaft am Sonntag (15 Uhr, Sandstraße) im Heimspiel gegen den Achten VfR Krefeld-Fischeln auf einen ähnlich intensiven Spannungsbogen verzichtet.

Das Hinrunden-Treffen mit Krefeld-Fischeln gewannen die Baumberger in Krefeld mit 3:0. „Wir müssen dieses Spiel aus den Köpfen bekommen“, betont El Halimi – was als eindringliche Mahnung gilt, weil sich die Baumberger für den damaligen guten Auftritt heute nichts mehr kaufen können: „Die liegen zwei Punkte vor uns, sind ein etabliertes Oberliga-Team und haben sich im Winter noch verstärkt.“ mid

Ratingen 04/19 trifft in der Grotenburg auf den KFC Uerdingen

Torhüter Dennis Raschka und seine Mannschaft von Ratingen 04/19 treffen morgen (Anpfiff um 15 Uhr) beim Auswärtsspiel in Krefeld auf den KFC Uerdingen. Der ist Tabellenführer der Oberliga und hat bereits 54 Punkte auf dem Konto. In Uerdingen wird es sehr auf einen Rückhalt wie Raschka, der gerade seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre verlängert hat, ankommen, wenn die Ratinger einen oder mehrere Punkte aus der baufälligen Grotenburg mitnehmen möchte. „Im Hinspiel hatten wir beim 0:1 ziemlich viel Pech“, erinnert sich der 24-jährige Torhüter noch gut an die Partie im vergangenen Herbst. „Da haben wir wirklich gut gespielt, später sogar große Chancen gehabt und einen Elfmeter nicht bekommen“, berichtet er und gibt zu: „Es passte aber zur damaligen Saison-Phase, dass wir dann noch das Gegentor bekommen haben.“ Das soll dieses Mal besser laufen – auch wenn es beim KFC natürlich schwer wird. asch

