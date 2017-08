Einen Aufreger gab es kurz vor dem Pausenpfiff: Im Zweikampf mit Daniel Petz zog sich Manuel Schulz eine Platzwunde am Kopf zu. Wegen Meckerns sah Petz anschließend die gelbe Karte, und weil es bereits die zweite in der Partie war, musste er mit Gelb-Rot vom Feld (42.). Das galt auch für Schulz – der Innenverteidiger musste sich die Wunde im Krankenhaus nähen lassen. Für den 26-Jährigen kam nach dem Seitenwechsel Fabian Andree. Während der Routinier den Sechser-Part übernahm, rückte Fabian zur Linden in die Abwehrzentrale. An der Dominanz der Hildener änderte das nichts, obwohl die Platzherren zu zwei guten Chancen kamen. Lars Brose passte von der Torauslinie zurück auf Christopher Weißfloh, doch der jagte das Leder freistehend über den VfB-Kasten (55.). Und dann kam Blerin Hysenlekaj im Strafraum zum Zug, aber der SV-Kapitän schoss Torhüter Sube an und der Abpraller landete neben dem Pfosten.

In der Folge übernahmen die Gäste nach und nach das Kommando. Nach einem langen Pass von Manuel Schulz tauchte Pascal Weber frei am rechten Pfosten auf, doch Jamie Fischer parierte (22.). Auch danach rettete der SV-Schlussmann mehrfach, war aber machtlos, als Calli Weber den Ball nach einer Flanke von Dominik Donath im zweiten Versuch über die Linie beförderte (24.). Vier Minuten später eroberte Stefan Schaumburg das Leder bereits im Spielaufbau der Gastgeber, passte quer auf Weber, der locker auf 2:0 erhöhte. Als Said Harouz mit dem Außenrist die Kugel steil nach vorne schlug, war der Stürmer erneut zur Stelle und markierte mit seinem Treffer zum 3:0 (36.) einen lupenreinen Hattrick.

Die Mülheimer hielten zumindest in der Anfangsphase noch gut dagegen. Und als einer ihrer Angreifer gefährlich an der Strafraumgrenze auftauchte, waren sich Torhüter Bastian Sube und Mittelfeldmann Fabian zur Linden nicht wirklich einig, wie die Situation zu klären war. Letztlich entstand kein größerer Brandherd, doch die verbale Auseinandersetzung der beiden Hildener wirkte letztlich auch als Weckruf.

Kreis Mettmann. Letztlich fuhr der Fußball-Oberligist VfB Hilden beim 5:0 (3:0)-Sieg gegen den Mülheimer SV einen standesgemäßen Sieg beim zwei Klassen tiefer spielenden Gastgeber ein und erreicht damit problemlos die zweite Runde im Niederrheinpokal. Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Hildener Fußballer die Weichen auf Sieg. Und im zweiten Durchgang profitierten sie auch davon, dass der Bezirksligist nach einer gelb-roten Karte kurz vor der Pause nur noch mit neun Mann auf dem Feld agierte. In Unterzahl und trotz des 0:3-Rückstandes boten die Mülheimer jedoch eine bravouröse Leistung, agierten sehr diszipliniert und verkauften sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut.

Ali Can Ilbay (r.) traf zum 3:0-Endstand für die Sportfreunde Baumberg in der Pokalpartie gegen den TuS Fichte Lintorf. Archiv

Mit zwei weiteren Wechseln kam noch einmal frischer Wind ins Spiel der Gäste. Eher glücklich war der Treffer zum 4:0 (63.). Dominik Donath wollte von der linken Seite flanken, doch die Hereingabe klatschte überraschend an den rechten Innenpfosten, von da sprang der Ball ins Netz. Mit einer feinen Einzelleistung setzte Stefan Schaumburg den Schlusspunkt. Der Hildener Mannschaftsführer umkurvte gleich mehrere Verteidiger und war im Strafraum von Fabian Nagel nur durch ein Foul zu bremsen. Den Elfmeter verwandelte Denis Ivosevic sicher zum 5:0-Endstand (70.). bs

Baumberg musste im Tor auf einen A-Jugendlichen setzen

Wo der Oberligist Sportfreunde Baumberg am Ende der gerade beginnenden Saison stehen könnte, lässt sich noch nicht einschätzen. Trainer Salah El Halimi hat derzeit nicht alle Mann an Bord und zahlreiche Neue einzubauen. Es ist wie immer in den vergangenen Jahren: Die Vorbereitung an der Sandstraße wird sich bis in die Meisterschaft hinein fortsetzen, ehe der Rhythmus irgendwann optimal aussehen könnte. Neu ist dafür, dass die Sportfreunde bisher ungeschlagen sind. In den Testspielen gab es keine Niederlage und nur ein Unentschieden (1:1 gegen den Regionalligisten FC Wegberg-Beeck). Jetzt löste der Oberligist auch die erste Pflicht-Aufgabe, denn in der ersten Runde des Niederrheinpokals gewann er beim Bezirksligisten TuS Fichte Lintfort verdient mit 3:0 (1:0).

Komplett konnte der Kader nicht sein, weil einige Spieler wie Kapitän Ivan Pusic (Urlaub), Louis Klotz, Daniel Rey Alonso oder Daniel Schwabke (alle wegen Verletzung), die Nummer eins zwischen den Baumberger Pfosten, nicht zur Verfügung standen. Weil Antonio Vella (21) erst kurz vor dem Spiel aus dem Urlaub zurückgekehrt war, übernahm Jawad Bouhraou (19) die Position als Schwabke-Vertreter. Der junge Baumberger Keeper, aus der A-Jugend hochgerückt, hatte seine stärksten Szenen nach dem Wechsel. Da hielt er die Null fest – besonders in jener Szene, als er das direkte Duell mit einem Fichte-Stürmer für sich entschied und die Situation bereinigte (75.).

Baumberg bekam die Partie direkt in den Griff, zumal sich die Gastgeber auf eine verstärkte Defensive konzentrierten. Weil zwei erstklassige Gelegenheiten ungenutzt blieben (20./Ali Can Ilbay, 25./Miguel Lopez Torres), hieß es nach einer halben Stunde trotzdem 0:0. Dann verwandelte Robin Hömig den Elfmeter nach einem Foul an Tim Knetsch zum 1:0 (31.), spätestens jetzt war der Weg zum Sieg frei für den überlegenen Oberligisten. Nach dem Wechsel schienen die Baumberger den Kontrahenten ab und an ins Spiel zurückzubringen, indem sie sich ein paar überflüssige Ballverluste erlaubten. Richtig eng wurde es allerdings nicht – weil Keeper Bouhraou hellwach war und weitere Tore hinzukamen. Ricardo Ribeiro erhöhte auf 2:0 (63.), und Ali Can Ilbay sorgte mit seinem Schuss in den Winkel für den 3:0-Endstand (81.). mid