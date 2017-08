Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Eine Schirru-Ecke brachte die Hiesfelder wieder in Front – Ioannis Alexiou köpfte kraftvoll zur 2:1-Führung ein (70.). Als Nico Klaß im Strafraum elfmeterreif gegen Pascal Weber grätschte, wollte es Ivosevic beim Strafstoß wohl zu genau machen – und drosch das Leder in die Wolken (79.). Wenig später glich Gianluca de Meo jedoch von der Strafraumgrenze zum 2:2 (81.) aus. Und am Ende hatte der VfB 03 auch Glück, als Manuel Schulz im Sechzehner Kevin Menke zu Boden drückte, Schiri van Zwamen aber keinen Elfmeter pfiff. bs

An der notwendigen Konzentration mangelte es in der Hildener Hintermannschaft auch nach dem Wiederanpfiff. Weil das VfB-Team einen Hiesfelder Angriff nicht konsequent klärte, zappelte das Leder auf einmal im Netz. Nach einem eher harmlosen Drehschuss von Kevin Menke stand Dalibor Gataric goldrichtig und schob zur 1:0-Führung der Gäste ein (48.).

In der Schlussphase bekamen die Gäste etwas Übergewicht. Nach Zuspiel des quirligen Kei Hirose verfehlte Schirru nur knapp das VfB-Tor (37.). Zwei Minuten später vertändelten die Hiesfelder die nächste gute Angriffsmöglichkeit. Und dann brachte Fabian zur Linden seine Abwehrkollegen mit einem schlechten Rückpass in die Bredouille. Erst hatte Justin Härtel Schwierigkeiten, den Ball zu kontrollieren, dann klärte Manuel Schulz in höchster Not zur Ecke, die allerdings verpuffte (45.).

Kreis Mettmann. Eine Halbzeit lang sahen die rund 300 Zuschauer auf der Anlage an der Hoffeldstraße eine Oberliga-Begegnung, in der beide Mannschaften spielerisch zum Erfolg kommen wollten. Zunächst hatten die Hildener die besseren Möglichkeiten. Den Freistoß von Denis Ivosevic klärte die Hiesfelder Abwehr mit einem Kopfball übers Gehäuse (3.). Stefan Schaumburg schoss nach Vorarbeit von Dominik Donath rechts am Kasten vorbei (7.). Die beste Chance leitete Sascha Dum mit einem Steilpass auf Pascal Weber ein, doch der Angreifer legte sich den Ball einen Tick zu weit vor – und Jahn-Torhüter Kevin Hillebrand klärte (16.). Zwischendrin gab Damiano Schirru einen ersten Warnschuss ab, zirkelte das Leder von der Strafraumgrenze über die Latte (25.). Auf der anderen Seite versuchte es Harouz mit der kraftvollen Variante, doch die Kugel rauschte über den rechten Winkel (32.).

Irgendwie schien sich der Oberligist Sportfreunde Baumberg selbst nicht über den Weg zu trauen. Deshalb hatte er auch vor dem Start in die neue Saison als oberstes Ziel lieber „nur“ den Klassenerhalt genannt. Der solle es sein – am liebsten immerhin so schnell wie möglich. Da war der Auftakt ein perfekter Baustein, denn die als schwierig geltende Hürde beim VfB Homberg konnte die Mannschaft von Trainer Salah El Halimi direkt mit einem überzeugenden 2:0 (2:0)-Erfolg bewältigen. Einer der Hauptgründe für den wertvollen Sieg: Baumberg, das nicht nur in der vergangenen Serie vor allem als sehr offensivstark galt, zeigte die passende Balance zwischen der Lust am Angriff und der nötigen defensiven Stabilität.

Dem Einsatz und den Antreiber-Qualitäten von Kosi Saka war es maßgeblich zu verdanken, dass die Sportfreunde von der ersten Minute an auf Augenhöhe spielten. Baumbergs Kapitän war immer zur Stelle, wenn es brenzlig zu werden drohte. Besonders wichtig: In der 66. Minute verhinderte Kosi Saka den Homberger Ausgleich. Baumberg wäre mit einem 1:1 vielleicht doch wieder in Bedrängnis geraten. Die Partie sah vor der Pause ausgeglichen aus und beide Teams hatten Chancen auf einen Treffer. Für die Gäste hätte Torjäger Miguel Lopez Torres in zwei vielversprechenden Szenen die Führung besorgen können (5./32.). Das Versäumte holte nach der Wechsel einer nach, dessen Mitwirken im Anschluss an eine monatelange Verletzungspause in dieser Form durchaus nicht selbstverständlich war: Robero Guirino. Der 25-Jährige tauchte in der 52. Minute an der richtigen Stelle auf, um den Abgriff der Gäste mit dem 1:0 zu vollenden. Exakt 180 Sekunden später wäre Guirino nach der Vorarbeit von Ali Can Ilbay fast sogar das 2:0 gelungen (55.).

Mit der Entscheidung warteten die Baumberger trotz vieler guter Aktionen bis in die Nachspielzeit. Und es war wieder Hömig-Zeit: Der Mittelfeldspieler, in der vergangenen Saison mit 27 Toren Top-Torjäger in der Oberliga, sorgte sehr spät fürs 2:0 (90.+2). mid

ASV Mettmann hat gegen Absteiger Kapellen klar das Nachsehen

Eine deutliche 1:4 (0:3)-Niederlage kassierten die Mettmanner Landesliga-Fußballer gegen den favorisierten Oberliga-Absteiger SC Kapellen-Erft. Die Gäste dominierten gegen die ersatzgeschwächten Platzherren über weite Strecken die Partie und hatte keine Probleme, die drei Punkte aus der Kreisstadt zu entführen. Von Beginn nahmen die Gäste das Heft in die Hand und gingen früh mit 1:0 (8.) in Führung, als sich die ASV-Innenverteidigung nach einem langen Pass aus dem Mittelfeld überlupfen ließ und der freistehende Dennis Schreuers das Leder aus 15 Metern unhaltbar in den Kasten hämmerte.