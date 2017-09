Zur Halbzeit der Englischen Woche eroberte Aufsteiger FC Monheim die Tabellenspitze.

Kreis Mettmann. Es war ein Remis, mit dem am Ende beide Teams leben konnten. Für die Monheimer hatte der Punktgewinn den erfreulichen Nebeneffekt, dass sie auf Rang eins kletterten. Möglich macht den Spitzenplatz das gute Torverhältnis, denn ETB Essen und die Sportfreunde Baumberg, die auf den nächsten Rängen folgen, haben ebenfalls 13 Zähler auf ihrem Konto. Positiv aus Hildener Sicht ist, dass der VfB am Mittwoch zumindest einen Zähler einfuhr, auch wenn er gegen den Oberliga-Aufsteiger auf eine bessere Ausbeute hoffte, um sich Luft zur Abstiegszone zu verschaffen.

Die rund 250 Zuschauer sahen eine Begegnung, in der vornehmlich die Abwehrreihen die Akzente setzten. In der ersten Halbzeit setzte Monheim die Gastgeber mit frühem Pressing unter Druck. Vielleicht ein Grund, weshalb die Hildener Offensive spielerisch nicht zu überzeugen wusste. Glück hatte der VfB, als Gordon Weniger im Strafraum in guter Position über den Ball trat (31.). Auf der anderen Seite klärte Johannes Kultscher vor Fabio di Gaetano (32.). Sascha Dum versuchte es mit einem Distanzschuss (38.), Dejan Lekic verpasste eine Flanke von Jan Nosel nur knapp mit dem Kopf (44.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit verfehlte ein Kopfball von Lekic das Hildener Gehäuse (48.). In der Folge nahmen die Nickligkeiten zu, spielerisch stagnierte die Partie. Beim Schuss von Pascal Weber stand Gordon Weniger im Weg (75.). Kurz zuvor trat auf der anderen Seite Matteo Agrusa in guter Position in den Boden (74.). Und dann lenkte Sube mit Mühe einen langgezogenen Freistoß von Gordon Weniger noch an die Latte (82.). bs

Ratingen 04/19 kassiert in der Schlussphase entscheidendes Tor

Ratingen 04/19 musste sich dem Aufsteiger SV Straelen mit 0:1 (0:0) geschlagen geben und steckt weiterhin im Tabellenkeller fest. Die Straelener waren in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Die Platzherren gerieten mehrfach in Bedrängnis, einmal klärte Innenverteidiger Phil Spillmann knapp vor der Torlinie, einmal rettete der Pfosten (33.). Die einzig nennenswerte Szene für 04/19 hatte Tim Manstein mit einem direkten Freistoß, welcher das Tor knapp verfehlte (36.). Ratingen kam in der zweiten Halbzeit deutlich besser aus der Kabine und hatten Chancen durch Carlos Penan (51.) und Denis Dluhosch (55.). In der Schlussphase konnte 04/19-Torwart Dennis Raschka gegen Drilon Istrefi (70.) noch klären, war beim Siegtreffer durch Rene Jansen allerdings ohne Chance (80.). law

Baumberg erlebt den ersten und direkt derben Rückschlag

Das Spiel hätte auch zwei, drei oder vier Stunden dauern können – ein Treffer wäre den in dieser Saison bisher noch unbesiegten Sportfreunden Baumberg gegen die SSVg Velbert vermutlich trotzdem nicht gelungen. Mit einem deutlichen 0:4 (0:2) erlebte das Team den ersten und direkt einen derben Rückschlag. Bereits nach sechs Minuten traf Michael Smykacz zum 1:0, während die Baumberger Versuche meist schon im Ansatz stecken blieben. Die Velberter spielten schnörkel- und humorlos, aber eben auch erfolgreich: Smykacz erhöhte auf 2:0 (30.), nach der Pause erzielte Maximilian Wagener das 3:0 (62.), und Smykacz staubte nach dem Heber von Oghuzan Coruk an die Latte eiskalt zum 4:0 (77.) ab. mid

