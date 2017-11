Manchmal hat Khalid Khan durchaus prophetische Züge. „Ein Sieg mit einem Tor Unterschied würde mich schon völlig glücklich machen“, sagte der Trainer der SG Ratingen vor dem Duell gegen den TV Aldekerk in der Regionalliga. Khan sollte seinen Wunsch erfüllt bekommen – 31:30 (16:13) gewann sein Team nach einer hart umkämpften Schlussphase. Dabei sah es kurz vor dem Ende so gar nicht nach einem Ratinger Sieg aus. Sechs Minuten waren noch zu spielen, die Gäste führten mit 28:26. Doch dann warf Ben Schütte seine beiden wichtigsten Siebenmeter: Er verwandelte die Strafwürfe zum Ausgleich, und weil Aldekerk in Unterzahl spielte, konnte Simon Breuer gar noch den Führungstreffer nachlegen. Doch selbst das 30:28 brachte noch keine Ruhe: Aldekerk kam noch einmal heran. Da nahm Khan seine Auszeit, stellte das Team noch einmal ein. Die Gäste versuchten es nun mit extrem offensiver Deckung. Doch die SGR spielte das ruhig aus – und Carsten Jacobs erzielte 15 Sekunden vor dem Ende das 31:29. Da fiel der Anschlusstreffer sieben Sekunden vor Schluss nicht mehr ins Gewicht. asch

Die Antwort auf alle diese Fragen gab das Heimspiel gegen den HC Wölfe Nordrhein, in dem die SGL aufgrund der Steigerung in der zweiten Hälfte einen verdienten 30:25 (15:15)-Sieg einfuhr. Die Langenfelder bauten ihr Konto auf jetzt 16:2 Zähler aus und behaupteten den zweiten Tabellenplatz hinter dem TuS Bonn. Nach ausgeglichener Anfangsphase war das 13:13 (28.) von Christian Mergner der Einstieg in die Wende. Ein hilfreicher Faktor: Der nach der Pause für Fabian Bremer zwischen die Pfosten gerückte Torhüter Alexander Riebau lieferte eine erstklassige Leistung ab. Außerdem packte die Abwehr nun entschlossener zu.

Kreis Mettmann. Die Handballer der SG Langenfeld (SGL) arbeiten in der Regionalliga weiter daran, die Gesetze der Wahrscheinlichkeit außer Kraft zu setzen. Wie geht es, dass der rechte Rückraum ohne Linkshänder funktioniert? Auf Dauer gar nicht oder höchstens eingeschränkt. Wie geht das, wenn einer der besten Spielmacher der Klasse (Mats Heyde) – als Aushilfe aus der Mitte nach rechts gerückt – ebenfalls ausfällt und eine neue Lücke aufreißt? Schwierig. Und was wird, wenn ein aus der zweiten Mannschaft ausgeliehener Spieler (Christian Majeres) für diese Position im Spiel eine Verletzung erleidet und ins Krankenhaus fahren muss?

Die gute Nachricht vorneweg: Trotz der 29:30 (17:16)-Niederlage der Haaner Unitas beim TV Angermund bleiben die DJK-Handballer auf Rang zwei in der Oberliga, da Verfolger Borussia Mönchengladbach ausgerechnet beim Drittletzten Neukirchen patzte. Auf der anderen Seite verpassten die Haaner allerdings den Sprung auf den ersten Platz, denn Spitzenreiter Dinslaken gab in Aufderhöhe überraschend einen Punkt ab. Trotz Unterzahl (rote Karte gegen Moritz Blau) hielten die Haaner die Schlussphase offen, hatten in den letzten 17 Sekunden sogar die Chance, zumindest noch den Ausgleich zu schaffen. Doch Jens Bothe parierte den Wurf von Lennard Austrup und hielt dann auch noch einen Freiwurf. Der Keeper hatte letztlich einen großen Anteil am Erfolg der Gastgeber. bs

Der TuS Lintorf fährt seinen ersten Sieg in dieser Saison ein

Als die siegreichen Handballer des TuS 08 Lintorf nach dem ersehnten Abpfiff auf ihre Fans zugingen, da stand die bestens gefüllte Halle Kopf. Die Grün-Weißen siegten 29:17 (11:10) gegen Überruhr, der erste Oberliga-Sieg ist eingefahren. Es sorgte am Breitscheider Weg für fast schon südländische Verhältnisse. Und ganz vornean beim Jubel war Janis Löwenstein zu finden. Der junge Rückraum-Torschütze bot eine überragende Leistung: Er spielte fast 60 Minuten lang trotz Problemen mit dem Wurfarm durch, auch in der Abwehr. „Das war ein geiler Sieg. Mit einem geilen Torwart. Ich habe es immer gesagt, wir bleiben drin in der Oberliga“, sagte Löwenstein.

Er meinte seinen gleichaltrigen Keeper Laurits Gerdes (beide 21). TuS-Trainer Kalle Töpfer stellte ihn vom Anpfiff an zwischen die Pfosten, und Gerdes bedankte sich mit insgesamt 13 tollen Paraden. Tobi Töpfer kam bei zwei Siebenmetern zum Einsatz, die er hielt, nicht aber die Nachwürfe. Das müssen die Lintorfer noch lernen, das Abdecken bei gegnerischen Strafwürfen. Aber dieser jüngsten Mannschaft der Liga muss man so etwas noch zugestehen. wm

ME-Sport wird vom Aldekerker Schnellstart überrascht

„Mit dieser Leistung wird es für uns sehr eng“, sagte MESport-Trainer Jürgen Tiedermann nach der dritten Niederlage in Folge, die er unbedingt verhindern wollte. Seine Mannschaft fand beim TV Aldekerk II nach einer schwachen und unkonzentrierten Leistung nie richtigen Anschluss in die Partie – und unterlager mit 28:35 (11:15). Lediglich bis zum 4:4 (12.) hielten die Mettmanner ihre jungen Gastgeber im Zaum und waren ihnen beim 8:12 (24.) und zur Pause mit dem 11:15-Rückstand sogar noch halbwegs auf den Fersen.

Tiedermann berichtet, dass sein Team sich in der Pause viel vornahm. Doch alle guten Vorsätze und taktischen Vorgaben waren schon nach nicht einmal fünf Minuten über den Haufen geworfen. Mit einem Schnellstart sorgten die Aldekerker mit einer 19:11-Führung (34.) früh für klare Verhältnisse. Mit diversen Umstellungen versuchte Tiedermann, sein Team noch einmal in die Partie zurück zu bringen. Aber mehr als auf 24:29 (54.) kam MESport nicht mehr heran. Egal, was die Gäste auch unternahmen: Aldekerk hatte immer eine Antwort parat. erd