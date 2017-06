Heute kommt es zum Showdown zwischen Ratingen und Rot-Weiß.

Ratingen. Die Macher des Spielplanes der Tennis-Regionalliga hatten ein gutes Händchen. Ein Krimiautor hätte es jedenfalls nicht besser arrangieren können: Heute um 13 Uhr (Hägener Straße 12, Remscheid) treffen am letzten Meisterschaftsspieltag mit Rot-Weiß Remscheid und dem TC Ratingen die beiden besten Mannschaften der Klasse Herren 40 aufeinander. Beide sind noch ungeschlagen. Der Sieger dieses Top-Spiels ist Meister der Regionalliga und damit Westdeutscher Meister – und qualifiziert sich für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft, die im September in Baden-Württemberg ausgetragen wird.

Und die will der RTC unbedingt erreichen. „Das Spiel in Remscheid ist für alle Beteiligten das absolute Highlight der gesamten Saison“, sagt Daniel Meier. Ratingens Sportlicher Leiter geht dabei mit großem Optimismus in die Partie gegen den amtierenden Deutschen Meister und Titelverteidiger. „Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir das nicht gewinnen. Ich bin sehr zuversichtlich, da wir in der Breite qualitativ besser aufgestellt sind.“

Die Ratinger werden in Bestbesetzung antreten

Die Ratinger werden in der stärksten Besetzung antreten, also mit Nicolas Kiefer an Position eins. Dahinter spielen Arnaud Magnin, Dick Norman, Daniel Dolbea und Martijn Bok sowie an Position sechs ein noch zu bestimmender deutscher Spieler. Die Ratinger erwarten, dass eine Reihe von Fans sie ins Bergische Land begleiten werden. „Allein das Duell der Spitzenspieler Nicolas Kiefer und Sjeng Schalken ist die Reise wert“, verspricht Meier. „Ich erwarte eine absolut hochklassige Partie.“

Schalken wurde beim TC Ratingen groß und war als Jugendlicher Deutscher Meister. Der 40-Jährige, der früher für die niederländische Davis-Cup-Mannschaft auflief und in der Weltrangliste mal bis auf den elften Rang kletterte, gilt als einer der stärksten Spieler der Herren 40 in Deutschland. In Kiefer hat er einen starken Konkurrenten, der noch etwas gut zu machen hat: Am ersten Spieltag hatte der Silbermedaillen-Gewinner der Olympiade in Athen 1994 seinen bislang einzigen Einsatz für den TCR in der laufenden Medensaison. Da unterlag er dann überraschend dem Dortmunder Joaquin Munoz Hernandes mit 6:1, 3:6, 7:10.

Die Ratinger haben in dem 36-jährigen Linkshänder Dick Norman aus Belgien ebenfalls einen Spieler, der vergangene Saison noch beim Gegner spielte. „Ich bin gespannt, wie er gegen seine alten Teamkameraden klarkommt“, sagt Meier.

Die Bundesliga-Mannschaft des TCR, das Herren 30-Team, tritt am Samstag beim schwer einzuschätzenden STHV Wilhelmshaven an. Es ist das Duell des Zweiten gegen den Dritten und hat richtungsweisenden Charakter. Mit einem weiteren Erfolg würden die Ratinger als Zweiter stramm gen Meisterrunde marschieren. faja

