Der Fußball-Oberligist ist in die Saisonvorbereitung gestartet.

Monheim. Seit drei Jahren ist Dennis Ruess inzwischen Trainer beim Fußball-Oberligisten FC Monheim, und am vergangenen Montag startete er zum dritten Mal mit seiner Mannschaft in eine Sommervorbereitung. Entsprechend klare Vorstellung hat der Monheimer Coach für die kommenden Wochen: „Wir haben einen gewissen Leitfaden und wollen die Jungs auf ein gutes körperliches Niveau bringen. Das ist uns bisher immer ganz gut gelungen.“ Die Monheimer planen, den größten Teil der Arbeit im körperlichen Bereich auf dem Fußballplatz verrichten. Bei Bedarf könnten sie dann im Anschluss an das Training noch ein paar Läufe auf dem Rheindamm nachlegen.

Das erste Testspiel gewann das Team gegen den TV Herkenrath

„Da kann eine Einheit am Ende mal eine halbe Stunde länger gehen, dafür müssen wir die Jungs aber nicht jeden Tag zum Training bestellen. Wir sind damit in den letzten Jahren ganz gut gefahren“, erklärt Ruess. Die Auftaktwoche stellt sich ziemlich knackig dar: Die Spieler hatten nur einen einzigen freien Tag, am Wochenende standen die ersten Tests auf dem Programm. Am Samstag gewannen die Monheimer mit 1:0 gegen den Regionalliga-Aufsteiger TV Herkenrath, gestern waren die Monheimer bei der Saisoneröffnung des Bezirksliga-Aufsteigers HSV Langenfeld zu Gast.

Monheim wird in der Sommervorbereitung erneut ein Trainingslager absolvieren. Der FCM-Tross machte sich in diesem Jahr aber nicht in Richtung niederländische Grenze auf, wo die Mannschaft in den vergangenen drei Jahren ihr Quartier hatte. Dafür geht es jetzt nach Rheinland-Pfalz, wo Monheim in Westerburg Gegebenheiten vorfinde, die schon die tschechische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2006 für sich nutzte. Ruess stellt fest: „Wir haben bewusst ein anderes Ziel ausgewählt, um vielleicht einen neuen Reiz zu setzen.“

Der FCM präsentierte auch noch zwei weitere neue Spieler. Oguzhan Coruk (25) kommt vom Klassenkonkurrenten SSVg Velbert und soll auf den Außenbahnen für Wirbel sorgen. Außerdem sicherte sich der Verein die Dienste von Tobias Lippold (24), der 2017/2018 noch beim Regionalligisten Alemannia Aachen unter Vertrag stand. Beide Spieler sollen dabei helfen, möglichst zeitig den Klassenerhalt als oberstes Saisonziel unter Dach und Fach zu bringen.