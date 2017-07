Robin Kreis gehört zu den neuen Spielern des FC Monheim, Maximilian Nadidai trägt künftig das Baumberger Trikot. Beide brennen auf Oberliga-Einsätze.

Monheim. Als der 1. FC Monheim (FCM) Anfang Juni in der Relegationsrunde gegen den VfL Rhede den Aufstieg perfekt machte, war für Robin Kreis klar, dass er auch in Zukunft dort bleiben kann, wo er sein ganzes Leben als Seniorenfußballer zuhause war – in der Oberliga. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison hatte der hünenhafte Innenverteidiger bei seinem bisherigen Verein TSV Meerbusch wegen Differenzen mit dem zur Winterpause neu installierten Trainer nur ein einziges Spiel gemacht und war mit der Situation beim späteren Oberliga-Absteiger unzufrieden.

Da schlug die Stunde des FCM, der Kreis gerne auch schon zu Beginn der letzten Spielzeit verpflichtet hätte. Beide Parteien einigten sich auf eine Zusammenarbeit, damals noch in der Annahme, dass Monheim weiterhin in der Landesliga spielen würde. Nach dem überraschenden Aufstieg der Monheimer geht Kreis nun also wider Erwarten in seine neunte Saison als Oberliga-Fußballer.

„Ich will unbedingt wieder spielen. Das letzte halbe Jahr war hart für mich, ich hatte so etwas vorher ja noch nie erlebt. Klar bekommt man auch einmal einen Denkzettel, aber ein ganzes halbes Jahr auf der Bank zu sitzen, das ist schon etwas anderes“, sagt Kreis zu den letzten Monaten in Meerbusch. Die nötige Qualität, um sich auch im starken Monheimer Team einen Platz zu sichern, bringt der 26-Jährige fraglos mit – auch wenn die Konkurrenz auf seiner angestammten Position im Abwehrzentrum mit Alexander Karachristos und Yannic Intven nicht gerade klein ist. „Robin ist groß gewachsen, athletisch, zweikampfstark und schnell. Mit 26 Jahren ist er in einem optimalen Alter. Außerdem ist er ein offener Typ, dessen Art jeder Mannschaft gut tut. Wir werden viel Freude an ihm haben“, sagt Monheims Trainer Dennis Ruess.

Insgesamt ist Kreis, der bei einem Versicherer in Neuss arbeitet und nebenbei berufsbegleitend an der Fachhochschule Düsseldorf Betriebswirtschaftslehre studiert, von seinem neuen Verein sehr angetan: „Das ist wirklich ein sehr professionelles Umfeld in Monheim, da können einige Vereine in der Oberliga nicht mithalten. Und auch die Mannschaft scheint ausgesprochen intakt zu sein, die Spieler sind sehr offen und nehmen die Neuen super auf.“