Der FVN hat jetzt das Tableau für die Region Niederrhein festgelegt.

Kreis Mettmann. Die Würfel sind gefallen: Der Fußball-Verband-Niederrhein (FVN) hat jetzt die Einteilung der Gruppen für die Saison 2017/2018 vorgelegt. Manches war vorher klar – wie die Zusammensetzung der Oberliga, in der es nur eine Gruppe gibt. Fußball-Fans aus der Region können sich deshalb auf ein echtes Lokalderby zwischen den Sportfreunden Baumberg und dem Aufsteiger FC Monheim freuen. Wer wann und zuerst bei wem antritt, werden jetzt die Spielplan-Gestalter austüfteln müssen.

Eine Neuerung gibt es dafür in der Bezirksliga unter dem Motto: Zurück zum Bewährten. Für die vergangene Saison hatte der Verband den SC Reusrath und den SSV Berghausen getrennt – und damit um Derbys gebracht. die Reusrather hatten es dann in der Gruppe 1 vorwiegend mit Gegnern aus dem Bergischen zu tun, während Berghausen in der Gruppe 2 mit einigen Kontrahenten aus Düsseldorf, Hilden oder Neuss untergebracht war. Nun sind die Lokalrivalen wieder vereint, denn sie gehören jetzt gemeinsam der neuen Gruppe 1 an. Dort sind zahlreiche Duelle unter Nachbarn garantiert, weil zur Gruppe unter anderem Teams wie der VfB Hilden II, SG Benrath-Hassels, TSV Aufderhöhe, Solingen-Wald 03, DITIB Solingen und VfB Solingen zählen. mid

Auch die Gruppe 2 der Bezirksliga hält zahlreiche Derbys parat. Der FC Wülfrath, der als Tabellenzweiter der vergangenen Saison die Relegation erreichte, hier jedoch scheiterte, bekommt es mit gleich drei Teams aus Velbert – Union, TVD und Reserve der SSVg – zu tun und kann sich schon einmal auf mehrere Auswärtsspiele auf Essener Stadtgebiet vorbereiten.

In der Gruppe 1 der Landesliga kommt es erneut zum Aufeinandertreffen des ASV Mettmann und dem SC Velbert. Interessant dürfte auch die Partie gegen den Aufsteiger FC Remscheid werden, der in der jüngeren Vergangenheit mit Thorsten Legat als Trainer auf sich aufmerksam machte, zuletzt aber vor allem durch die souveräne Meisterschaft auffiel: Mit 86 Punkten war das Team nicht mehr von Verfolger Wülfrath einzuholen. Red

