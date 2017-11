In der Oberliga gibt das Topteam seine Visitenkarte beim FCM ab. Baumberg trifft auf Vohwinkel, Ratingen auf Hiesfeld und Hilden auf den SC West. ASV Mettmann hat neuen Trainer.

Kreis Mettmann. Für die Oberliga-Fußballer des FC Monheim war der 4:2-Erfolg beim VfR Krefeld-Fischeln am vergangenen Wochenende nach zuvor vier sieglosen Spielen in Serie ein kleiner Brustlöser. Zwar hatte sich der FCM auch während der Durststrecke spielerisch ordentlich präsentiert, trotzdem tat der Dreier in Krefeld jetzt richtig gut.

Durch den Sieg weist das Monheimer Punktekonto nach 13 Begegnungen nun 20 Zähler auf, in puncto Saisonziel Klassenerhalt liegt der Aufsteiger derzeit also sehr gut auf Kurs. Momentan ist der Abstand zur Spitzengruppe sogar kleiner als der zur Abstiegszone: Spitzenreiter SV Straelen (25) hat fünf Zähler mehr auf dem Konto als der FCM, wohingegen der VfB 03 Hilden auf dem ersten Abstiegsplatz bislang erst zwölf Punkte sammeln konnte.

Am Sonntag steht für den FCM mit dem Heimspiel gegen die SSVg Velbert ein echtes Glanzlicht auf dem Programm (14.30 Uhr, Rheinstadion). Nach den Aufstiegen des Wuppertaler SV (2016) und des KFC Uerdingen (2017) sind die Velberter inzwischen die namhafteste Mannschaft in der höchsten Spielklasse des Verbandes. „Es mag sein, dass es eine Übermannschaft wie in den vorigen Jahren nicht mehr gibt, aber Velbert ist vom ganzen Konstrukt her für mich in dieser Saison der Top-Favorit. Dieser Verein hat einfach Regionalliga-Format und ist, allein schon was das Budget angeht, Lichtjahre von uns entfernt. Aber das ist ja gerade der Reiz für uns, uns mit solchen Mannschaften messen zu dürfen“, erklärt FCM-Trainer Dennis Ruess. mroe

Chancenverwertung ist dem Ratinger Trainer ein Dorn im Auge

An einem Spieler kommt Alfonso del Cueto einfach nicht vorbei, als der Trainer von Ratingen 04/19 über den nächsten Gegner redet. Der Mann, auf den man ein Auge werfen müsse, sei Kevin Menke. Der 26-jährige Stürmer hat für den TV Jahn Hiesfeld in 13 Begegnungen bereits elf Treffer erzielt. Einen Angreifer mit einer ähnlichen Quote sucht man im 04/19-Kader vergebens – mal wieder. Große Sorgen darüber machen sie sich in Ratingen vor dem Heimspiel gegen den Tabellenvierten aus Dinslaken aber nicht. Schließlich sammelt das Team um Kapitän Erkan Ari unter dem neuen Trainer fleißig Punkte. Und auch das Toreschießen verteilt sich auf mehrere Schultern – auch wenn die Chancenverwertung del Cueto noch ein Dorn im Auge ist. jew