Ayoub Galandari freute sich jetzt über den Vizemeistertitel.

Velbert/Monheim. Bei den Deutschen Meisterschaften der Boxer in der Altersklasse U 19 in Velbert sicherte sich Ayoub Galandari aus den Reihen des Internationalen Sport- und Kulturverein Inter Monheim die Vizemeisterschaft im Halbfliegengewicht (46 bis 49 Kilogramm). Erhan Güneser, der Inter-Vorsitzende und Trainer der Boxer, war begeistert: „Das ist eine unheimlich starke Leistung. Ayoub hat sich das durch seinen enormen Fleiß und seine große Disziplin verdient.“

Der Nachwuchs-Boxer (17) kam vor zwei Jahren als Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland und fand bald den Weg zu Inter – wo ihn Güneser mit offenen Armen aufnahm. Im Training war Ayoub mit derart viel Leidenschaft dabei, dass er zwölf Monate später seinen ersten Kampf bestreiten konnte. So begann sein Weg über Kreis-, Bezirks- und NRW-Meisterschaften bis zu den nationalen Titelkämpfen, die nun den bislang größten Erfolg brachten.

Der Monheimer gab im Halbfinale gegen Alexander Kozlenko aus Cottbus alles und wurde dafür mit dem Einzug ins Finale belohnt. Hier traf er auf Coskun Diyar (BSK Seelze), der ein deutliches Plus an Kampf-Erfahrung in die Waagschale werfen konnte. Außerdem reichte bei Ayoub Galandari nach einer ausgeglichenen ersten Runde später die Kondition nicht mehr, um seinen ausgeruhteren Kontrahenten noch einmal ernsthaft in Gefahr bringen zu können.

Erhan Güneser glaubt, dass sich Galandari weiterhin entwickeln wird. „Er ist ein echter Angriffsboxer“, sagt der Coach, „wir nennen ihn den kleinen Mike Tyson.“ Die Karriere des 17-Jährigen, der für Güneser „ein unheimlich lieber und hilfsbereiter Kerl ist“, gilt ihm zufolge auch als Beleg dafür, was der Sport für die Integration zu leisten vermag. mid