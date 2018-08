Mit dem Oberliga-Absteiger erwartet den FCM ein schwerer Gegner.

Monheim. Für Dennis Ruess und seine Spieler vom 1. FC Monheim hatte sich die Auslosung der ersten Runde des Niederrheinpokals ziemlich schnell erledigt. Gleich die erste gezogene Paarung aus dem Topf war gleichzeitig eine sehr undankbare: Während die Oberliga-Konkurrenz am Wochenende weitgehend zu unterklassigen Amateur-Klubs reisen darf, müssen Ruess’ Monheimer bei Oberliga-Absteiger Krefeld-Fischeln ran. „Da gibt es natürlich einfachere Gegner“, sagt der Trainer. „Krefelds Platz ist sehr klein, das ist eine starke Mannschaft – aber da ist auch alles möglich. Auf dem Platz gab es schon alle Ergebnisse. Für uns ist das ein guter Test vor dem Oberliga-Start. Aber ich muss da auch nicht um jeden Preis weiterkommen.“ Was zunächst nicht gerade motiviert klingt, erklärt sich jedoch von selbst. „Unsere Vorbereitung war in Ordnung, ich denke, wir haben eine gute Mannschaft und eine menschlich großartige Mischung im Team“, erklärt Ruess.

Der FC Monheim hat derzeit viele Angeschlagene zu verzeichnen

„Nur personell war es etwas schwierig. Unsere Angeschlagenen gaben sich die Klinke in die Hand. Immer wieder fehlten Spieler, weswegen die Jungs in der Vorberei tung häufiger an ihre Grenzen gehen mussten als geplant. Man konnte in Testspielen nicht zur Halbzeit komplett durchwechseln, einige mussten dann plötzlich durchspielen. Mit mehr fitten Spielern wäre das einfacher gewesen. Wir haben schon das Tempo rausgenommen im Training, um nicht noch mehr Verletzte zu haben.“ Nichtsdestotrotz will Ruess natürlich gerne weiterkommen. „Na klar wollen wir das Spiel gewinnen. Aber ich werde eben nicht angeschlagene Spieler auf den Platz prügeln und damit den Liga-Start gefährden“, sagt der Coach. Eine Woche später geht es zum ebenfalls nicht gerade angenehmen Oberliga-Auftakt beim TSV Meerbusch. „Das ist natürlich kein normaler Aufsteiger“, betont Ruess. „Die hätten schon niemals absteigen dürfen. Aber deshalb ist es um so wichtiger, dass wir keine neuen Verletzten mehr dazu bekommen.“