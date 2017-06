Im ersten Spiel der Qualifikation zur Fußball-Oberliga trennten sich der FC und der VfL Rhede mit einem torlosen Unentschieden.

Monheim. Der Fußball-Landesligist FC Monheim (FCM) erreichte im Qualifikations-Hinspiel um den Aufstieg in die Oberliga ein 0:0 gegen den VfL Rhede und hat damit weiterhin eine durchaus brauchbare Chance, den Sprung in die fünfthöchste deutsche Spielklasse zu schaffen. „Ich bin zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Wir waren gut mit dem Ball und gut gegen den Ball. Wir haben hinten nichts zugelassen und waren die Mannschaft, die in den gefährlichen Bereichen unterwegs war“, urteilte der Coach des FC Monheim, Dennis Ruess, nach der Partie.

Im Rheinstadion begannen die Monheimer sehr kontrolliert – und sie hatten im ersten Durchgang viel mehr Ballbesitz. Das lag vor allen Dingen daran, dass der FCM im Aufbau deutlich reifer wirkte und die Partie immer wieder über Patrick Becker anschob. Der mit viel Übersicht ausgestattete Kapitän ließ sich bei eigenem Ballbesitz gerne auf die Außenposition fallen. Im letzten Drittel fehlte den Hausherren allerdings die Durchschlagskraft, sodass Torchancen rar gesät waren.

Die erste gute Gelegenheit bot sich den Monheimern in Person von Dejan Lekic, der nach einem sehenswerten Doppelpass mit Philipp Hombach aus zwölf Metern Distanz zum Abschluss kam und den Ball nur knapp über das Gehäuse setzte (6.). Etwas später landete Hombach in seinem Privatduell mit dem Rechtsverteidiger der Gäste einen Punktgewinn und setzte sich auf der linken Seite durch. Nach seiner Ablage in den Rückraum stand der Monheimer Top-Torjäger Karim Afkir beinahe frei, scheiterte jedoch am VfL-Schlussmann (21.).

Auf der anderen Seite wurde Rhede im Strafraum der Hausherren vor der Pause überhaupt nicht vorstellig. Die Gäste gaben die Bälle viel zu schnell wieder her und brachten die FCM-Defensive gar nicht in Bedrängnis.

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel nur bedingt. Rhede schaffte es nun immerhin, das Geschehen etwas offener zu gestalten und die langen Monheimer Ballbesitz-Passagen zu verringern. Den ersten Schreckmoment in der zweiten Hälfte stellte allerdings die Verletzung von Miles Adeoye dar, der unglücklich im Kunstrasen hängenblieb und mit Verdacht auf Achillessehnenriss vom Platz musste (49.). Der Rechtsverteidiger war bis dahin ein Aktivposten bei den Gastgebern.