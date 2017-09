Natürlich war das Ergebnis nicht dazu geeignet, auch nur einen Hauch von Begeisterung auszulösen. Die 0:4-Niederlage gegen die SSVg Velbert war vielmehr eine sehr derbe Pleite für den Oberligisten Sportfreunde Baumberg (SFB), der die vorherigen fünf Meisterschaftsspiele ohne eine einzige Niederlage überstanden hatte – vor allem deshalb, weil die Balance zwischen Defensive und Offensive viel besser aussah als über weitere Strecken der vergangenen Saison. Dennoch: Mit 13 Zählern liegt Baumberg auf Rang drei trotz der hohen Niederlage immer noch voll im Soll. Viel Zeit, um über das Resultat vom Mittwoch zu grübeln, bleibt den Baumbergern jetzt nicht. Und die Aufgabe zum Abschluss der englischen Woche am Sonntag (15 Uhr, Sandstraße) gegen den TV Jahn Hiesfeld verspricht ebenfalls schwierig zu werden. Hiesfeld gehört als Sechster ebenfalls zur Spitzengruppe. Sieben seiner bisher elf Punkte holte Hiesfeld auswärts und am Mittwochabend gab es ein 1:0 bei der SpVg. Schonnebeck. mid

Am Sonntag geht es für die Ratinger bei der Spvg. Schonnebeck weiter (15 Uhr), die mit sieben Punkten nur einen Platz vor 04/19 steht (11.). „Unsere Leistungen sind aktuell einfach nicht in Ordnung. Der Platz in Schonnebeck ist eng, und das Publikum steht voll hinter seinem Team. Uns erwartet ein heißer Ritt“, sagt der Ratinger Präsident Jens Stieghorst. Im dritten Anlauf soll der erste Auswärtssieg für die Blau-Gelben her, um die Lage am Stadionring endlich wieder etwas zu entschärfen und damit sich die Spieler den Frust von der Seele kicken können. law

Mit finsterer Miene stiefelten die Ratinger Fußballer am Mittwoch nach dem Spiel vom Platz. Der Frust war groß. Schon wieder. Das Team des SV Straelen klatschte sich derweil ab, feierte und strahlte, denn der Aufsteiger entführte doch etwas unerwartet drei Punkte am Stadionring und setzte seinen überraschend guten Saisonstart fort. Die Straelener stehen nun dort, wo die Ratinger gerne stünden: auf dem vierten Rang.

Direkt an der Grenze zu den Niederlanden wird der FCM auf einen weiteren überraschend stark gestarteten Aufsteiger treffen: den SV Straelen. Straelen steht nach sechs Spielen bei glänzenden zwölf Punkten und ist derzeit Vierter – womit er die große Gruppe der Verfolger anführt, in der alle nur auf Ausrutscher des Spitzentrios warten. mroe

Kreis Mettmann. Die unglaubliche Geschichte geht weiter: Nun sind sie auch noch Tabellenführer. Obwohl der Fußball-Oberligist FC Monheim am Mittwoch beim VfB Hilden vielleicht sogar mehr hätte holen können als ein 0:0, verbesserte er sich durch den Punktgewinn in der Tabelle um zwei Plätze – und steht plötzlich ganz oben im Klassement. Das liegt vor allen Dingen daran, dass der bisherige Spitzenreiter ETB SW Essen (1:2 beim VfB Speldorf) und der ehemalige Zweite Sportfreunde Baumberg (0:4 gegen die SSVg Velbert) leer ausgingen. So reichte den Monheimern das beste Torverhältnis (14:4) zum Sprung auf den Platz an der Sonne. Essen (18:10) und Baumberg (11:6) liegen aber auf der Lauer.

Das torlose Remis am Mittwoch gegen Aufsteiger 1. FC Monheim wirkt auf den ersten Blick als Magerkost. Doch der zweite verrät: Es war ein Unentschieden der besseren Art, denn es vermittelt den Fußballern des VfB 03 Hilden das Gefühl, dass sie zumindest in der Defensive auf dem richtigen Weg sind. Von einem Durchbruch mag zwar niemand sprechen, doch kleine Fortschritte sind immerhin besser als gar keine. Bislang gelang dem Oberligisten erst ein Sieg in sechs Meisterschaftsbegegnungen, dafür aber bereits drei Unentschieden. Deutlich besser sieht die Bilanz des kommenden Gegners TuRU Düsseldorf aus. Nur eine Niederlage steht bislang zu Buche – 2:4 verlor das Team beim SC West. Dreimal gingen die Düsseldorfer in dieser Saison bereits als Sieger vom Platz. In der Partie am Mittwoch reichte es allerdings nur zu einem 2:2 gegen den 1. FC Bocholt. bs

ASV Mettmann trifft morgen auf zwei ehemalige Spieler

Am Sonntag um 15 Uhr kommt es in Heiligenhaus zu dem mit Spannung erwarteten Landesliga-Derby zwischen der SSVg und dem ASV Mettmann. Wer die Nachbarschaftsbegegnungen in der vergangenen Saison sah, weiß, dass es in diesem Lokalduell zumeist richtig zur Sache geht und beide Teams dieses Prestigeduell unbedingt für sich entscheiden wollen.

Nichts anderes dürfen die Zuschauer auch am Sonntag erwarten. Die SSVg geht als Favorit in die Begegnung. Das Team von Deniz Top erwischte im Gegensatz zum ASV einen guten Saisonstart und belegt derzeit den vierten Tabellenplatz. Die Mettmanner hingegen kamen schlecht aus den Startlöchern und stehen derzeit auf einem Abstiegsrang. Zuletzt zeigte sich die ASV aber deutlich formverbessert. Dies unterstrichen die Mettmanner am vergangenen Spieltag beim 1:1 gegen den damaligen Spitzenreiter SC Velbert. In Heilgenhaus treffen die Mettmanner auch auf Dennis Krol und Feyzullah Demirkol – zwei Fußballer, die in der vergangenen Saison noch das ASV-Trikot trugen. K.M.