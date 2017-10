Bereits heute stehen sich auf dem Platz an der Sandstraße der FC und die Sportfreunde Baumberg im Derby gegenüber. Ratingen spielt gegen das Kellerkind Fischeln.

Kreis Mettmann. Rund ums Spiel wird an der Sandstraße wohl der Ausnahmezustand herrschen. Parkplätze gibt es ohnehin nicht im Übermaß, während der Andrang heute den normalen Rahmen wohl um Längen übertreffen dürfte. Kein Wunder: Auf der Bühne wird schließlich ab 16 Uhr das große Derby in der Fußball-Oberliga zwischen den Sportfreunden Baumberg und dem Aufsteiger FC Monheim ausgetragen. Auf die Bremse treten im Vorfeld die beiden Trainer. „Natürlich weiß ich, dass das für alle sehr, sehr wichtig ist“, betont SFB-Coach Salah El Halimi, „aber für uns geht es eher darum, dass wir wieder punkten wollen.“

Zu hoch möchte auch Dennis Ruess das Spiel nicht hängen, weil es am Ende vor allem um drei Punkte gehe: „Ich bin zu sachlich und zu sehr auf meine Mannschaft fokussiert, als dass ich ich jetzt sage, das ist das Spiel meines Lebens. Unser primäres Ziel in dieser Saison ist der Klassenerhalt und da ist es am Ende egal, ob ich die nötigen Punkte gegen Baumberg oder einen anderen Gegner hole.“

Dass der Aufsteiger in den vergangenen fünf Spielen nur einmal als Sieger vom Platz ging und lediglich beim Erfolg über den VfB Speldorf (4:0) auch selbst Tore erzielte, bringt den Monheimer Trainer nicht aus der Ruhe. Mit den gesammelten 16 Punkten steht der FCM als Neunter unter dem Strich gut da, und bis zur angepeilten Marke von 20 Zählern bis zur Winterpause fehlen nur vier Zähler. Weil die Sportfreunde keines der vergangenen fünf Spiele gewinnen konnte und mit jetzt 15 Zählern auf Rang zehn abgerutscht sind, geht es für Baumbergs Trainer inzwischen nicht mehr ums technisch hochwertige Spiel – dass sein Team traditionell dem eher rustikalen Fußball vorzieht: „Schönheit interessiert mich im Moment nicht. Wir müssen effektiv werden.“ mroe/mid

VfB Hilden ist zu Gast beim amtierenden Vizemeister

Die Überraschung im Niederrheinpokal ist den Fußballern des VfB 03 am Mittwoch nicht gelungen, aber trotz der 1:2-Niederlage verkauften sich die Hildener gut im Duell beim Regionalligisten Wuppertaler SV. Den Schwung der Partie könnten die Itterstädter gut für das Duell bei der SpVg Schonnebeck gebrauchen, die in der vergangenen Saison die Vizemeisterschaft feierte – und von der Hilden aktuell Welten in der Liga trennen. Mit welcher Taktik die Gäste in die Begegnung gehen, entscheidet sich erst nach dem Abschlusstraining, denn das ist auch eine Frage des zur Verfügung stehenden Personals. Wahrscheinlich ist, dass der VfB 03 wie zuletzt auf eine sehr kompakte Abwehrkette setzt. „Schonnebeck hat natürlich nicht die Qualität eines Wuppertaler SV – vielleicht greifen wir auch etwas mutiger an“, gibt Coach Marcel Bastians einen Einblick in seine Gedankenspiele. In der Tat fanden die Schonnebecker nur zäh in diese Saison. Doch der Vizemeister der vergangenen Spielzeit holte in den letzten vier Begegnungen zehn von zwölf möglichen Punkten und arbeitete sich mit drei Siegen in Folge und dem Remis der Vorwoche beim 1. FC Bocholt immerhin auf Rang fünf vor. bs