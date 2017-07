Oliver Pongratz war jahrelang so etwas wie der sportliche Botschafter der Stadt. Seit Anfang des Jahres ist er Nationalcoach von Österreich.

Langenfeld. Plötzlich geht alles drunter und drüber. Vielleicht ist es sogar besser so, damit die Wehmut nicht zu früh kommt. Die Möbelpacker sind irgendwie doch fertig geworden. Es passt ein bisschen zu den vergangenen Wochen, in denen viel zu organisieren war. Warum? Oliver Pongratz (44) verlässt Langenfeld – jener Sportler, der einst als ganz junger Mann ins Rheinland kam und dort Spuren hinterlassen hat. Er geht nicht alleine. Seine Frau Malene (44) und die drei Kinder Luis (10), Lukas (8) und Lou (1) kommen mit. Die Familie schlägt ihre Zelte jetzt in Österreich auf. Ex-Profi Pongratz ist seit Anfang des Jahres Nationaltrainer im Nachbarland und seitdem als Dauerpendler unterwegs. Drei Wochen am Dienstsitz Wien, eine Woche in einer Art „Home Office“ zu Hause – es war kein für ewig angelegtes Modell, sondern eine Übergangslösung. Jetzt ist das Haus in Berghausen leer. Oliver Pongratz hat zum letzten Mal die Tür abgeschlossen und die schnell gefundenen Mieter können rein.

„Es wird auch ein paar Tränen geben“, vermutet Pongratz, der sich Anfang des Jahres mit voller Kraft in seine neue Stelle gestürzt hat – während zu Hause Ehefrau Malene als Familien-Managerin dafür sorgte, dass der Plan funktionieren konnte. Zusammen waren alle fünf zwischendurch in Österreich, um sich das gemietete neue Haus anzusehen. Die neue Unterkunft in Maria Enzersdorf etwas außerhalb von Wien bietet genügend Platz und liegt verkehrstechnisch günstig.

Es ist Ende Juni und die Paulus-Schule in Berghausen feiert ihr Schulfest. Das Motto: Piraten. Einer von ihnen steht am Spülmobil und sorgt mit dafür, dass so schnell wie möglich wieder saubere Tassen, Gläser und Teller da sind. Oliver Pongratz ist erst am Abend vorher aus Österreich gekommen und trotzdem mit Energie dabei: „Ich mache das echt gerne hier.“

„Das habe ich nie wieder erlebt, dass ein deutscher Spieler von einem deutschen Schiedsrichter derart benachteiligt wird.“

Oliver Pongratz zu seiner Finalniederlage 1992 bei den German Open

Sohn Lukas tobt mit Freunden irgendwo auf dem Schulhof herum und Malene Pongratz, federführend in der Organisation des Schulfestes, sitzt an der Kasse und verkauft Wertmarken. Als Führungskraft bei einer Bank – aktuell in Elternzeit – hat sie den Umgang mit Geld von Grund auf gelernt. Die Söhne Luis und Lukas werden noch bis zum letzten Tag vor den Ferien zur Schule gehen. In Österreich warten auf sie Volksschule und Gymnasium – und neue Klassenkameraden.