Ur-Tiefenbroicher ist Co-Trainer beim B-Kreisligisten.

Ratingen. Dass Michael Jeuken einmal den ASV Tiefenbroich verlassen würde, das konnte sich kaum ein Anhänger des Kreisliga-Vereins vorstellen. Aber eigentlich wollte der 56 Jahre alte Straßenbauer nach dieser Fußballsaison als Trainer erheblich kürzer treten. Das brachte Daniel Ringel vom TuS Breitscheid in Erfahrung und der lotste ihn nun an den Mintarder Weg. Michel Hagenacker, der frühere Lintorfer, ist der Cheftrainer, Jeuken seine rechte Hand. „In dieser Rolle fühle mich so richtig wohl“, so Jeuken. „Wir haben einen 28 Mann-Kader zusammengestellt und wollen eine wichtige Rolle in der kommenden Saison der Kreisliga B spielen.“

Und Michel Hagenacker ist froh, einen solch loyalen Routinier neben sich zu haben. „Ich bin schließlich auch neu hier in Breitscheid und froh, jetzt endlich alle 28 Vornamen zu beherrschen“, sagt der 40-jährige Familienvater aus Mülheim, der als Kaufmann in Duisburg arbeitet. Das erste Testspiel konnte sich schon sehen lassen beim knappen 1:2 daheim gegen TuS Gerresheim aus der Kreisliga A. Andreas Ellert schoss den TuS 1:0 nach vorne. Auch anschließend, beim 2:4 beim FSV Kettwig II, als Ellert und Florian Bätzgen die beiden TuS-Treffer erzielten, hinterließen die Breitscheider einen ordentlichen Eindruck. Torwart Nummer eins ist der frühere Lintorfer Marcel Walrich, der bei Bedarf allerdings auch vorzüglich im Feld spielen kann.

Als Nummer zwei wurde Jan Meerkamp aus Tiefenbroich geholt. Erhan Esken, der 30 Jahre alte Ur-Breitscheider, ist der Kapitän und Abwehrchef. Im Mittelfeld sollen Patryk Schneider und der erfahrene Maik Jabs die Fäden ziehen und auch im Angriff ist der TuS ordentlich aufgestellt. Norman Klinkhammer, der langjährige Torjäger, ist beruflich überlastet und wird nur spielen, wenn er es mit dem Training überein bringt. Sonst baut das Trainerteam auf Andreas Ellert, der bisher nur in der Reserve spielte, und auf Felix Lorenz. Der wurde noch ganz kurzfristig aus Angermund verpflichtet. Es sind aber noch einige gute Fußballer im Team wie der Ex-Lintorfer Vasilios Ntefoudis oder der schnelle Gene Burns. Und der Mann, der über allem wacht, ist wie eh und je Peter Versondert. Daniel Ringel hilft nur noch aus, wenn es unbedingt nötig ist. wm