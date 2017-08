Leonie Menzel überraschte im deutschen Doppel-Vierer beim Wettkampf in Litauen.

Mettmann. Leonie Menzel hat sich bei der Weltmeisterschaft der U 19-Junioren im litauischen Trakai den Traum vom Edelmetall erfüllt. Die Mettmannerin, die unter der Flagge des Ruderclubs Germania Düsseldorf ihrem Sport nachgeht, feierte mit dem deutschen Doppel-Vierer die Silbermedaille. Den Weltmeistertitel sicherte sich das rumänische Boot, den dritten Rang belegte das ebenfalls favorisierte Schweizer Team.

Im Finale schnupperte die deutsche Nationalmannschaft sogar an der Goldmedaille. Das Team lieferte in der Besetzung Leonie Menzel, Tabea Kuhnert (Magdeburg), Sophie Leupold (Pirna) und Annabelle Bachmann (Ingelheim) eine beherzte Vorstellung ab, lag nach den ersten 500 Metern nur eine Zehntelsekunde hinter dem führenden Boot der Rumänen. Bis zur 1000-Meter-Marke vergrößerte sich der Abstand auf 1,04 Sekunden. Nach 1500 Meter führten die Rumäninnen sogar mit 1,77 Sekunden. Dann zogen die Deutschen jedoch den Endspurt an – am Ende fehlten lediglich 0,45 Sekunden zur Goldmedaille. Der Freude der Mannschaft tat das aber keinen Abbruch, denn Menzel und Co. hielten das Schweizer Boot unerwartet deutlich auf Distanz – ein Gegner, den sie nach der Vorrunde als ernste Konkurrenten auf der Rechnung hatten.

Souveräne Leistungen bereits im Vorlauf und im Halbfinale

Schon im Vorlauf wussten die Deutschen zu überzeugen. Schlagfrau Menzel kontrollierte mit ihren Teamkolleginnen das Feld von Beginn an und übernahm vom ersten Meter an die Führung, gefolgt von Großbritannien und Italien. An dieser Reihenfolge änderte sich bis ins Ziel nichts. Im Halbfinale legte das deutsche Team den nächsten souveränen Sieg nach und qualifizierte sich damit ebenso wie die Schweiz und die Niederlande für das Finale. Großbritannien und die USA setzten sich im anderen Halbfinale durch. „Wir haben vom Fehler der Schweizerinnen profitiert“, sah Trainer Marc Stalleberg allerdings keinen runden Lauf. Auch deshalb warnte der Coach des deutschen Doppelvierers vor dem Schweizer Boot. Um so größer war nach dem Endlauf daher die Freude im deutschen Lager. „Wir sind mit Silber sehr zufrieden“, sagte Stallberg mit Nachdruck. Und die deutschen Ruderinnen strahlten bei der feierlichen Siegerehrung übers ganze Gesicht. bs

