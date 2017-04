Mettmanner drehen völlig am Rad

Mit dem Klassiker „Rund ums Rathaus“ am 22. April beginnt eine ganze Serie von Radrennen in der Kreisstadt. Der Höhepunkt ist das Hauptrennen um den Sparkassen Cup.

Mettmann. Die Kreisstadt Mettmann steht in diesem Jahr im Zeichen des Radsports, dessen Höhepunkt die zweite Etappe der Tour de France am 2. Juli, der sogenannte Grand Départ, ist. Vom 20. bis 23. Juli findet zudem zum neunten Mali die von West-Lotto und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung ausgerichtete NRW-Radtour für Freizeitradfahrer statt. Start und Ziel dieser Radtour mit rund 1000 Teilnehmern ist in Mettmann. Den Auftakt der diesjährigen Mettmanner Radsportereignisse bildet aber am Samstag, 22. April, das vom Radsportverein Edelweiß ausgerichtete traditionsreiche Radrennen „Rund ums Rathaus“, das bereits zum 26. Mal steigt und für die Mettmanner Radsportfans ein unbedingtes „Muss“ bedeutet.

„Da sind gute Fahrer aus NRW sowie aus den Niederlanden und Belgien dabei.“

Christian Milde, stellvertretender Vorsitzender des RV Edelweiß, zum Hauptrennen um den Sparkassen-Cup im Rahmen von „Rund ums Rathaus“

„Besonders spannend wird es wieder, wenn um 14.20 Uhr der Startschuss für das Hauptrennen um den Mettmanner-Sparkassen-Cup der B-/C-Lizenzfahrer der Eliteklasse ertönt. Da sind gute Fahrer aus Nordrhein-Westfalen sowie aus den Niederlanden und Belgien dabei“, verspricht Christian Milde, stellvertretender Vorsitzender des RV Edelweiß. Manfred Brunzel, Ehrenvorsitzender des Vereins, erinnert daran, dass früher an diesem Rennen talentierte Fahrer teilnahmen, die später Profis wurden. Und merkt an, dass auch in seinem Radsportklub mit den Brüdern Sven und Lars Teutenberg sowie ihrer Schwester Ina Yoko Teutenberg gleich drei Radfahrer ihre Karriere starteten, die später als Profis internationale Erfolge feierten.

Nicht zu vergessen ist aber auch der Ex-Profi Lutz Birkenkamp, der heute Fachwart für den Rennsport im RV Edelweiß ist. Auch Franziska Koch und der Bundesliga-Fahrer René Otterbein kommen aus dem Talentschuppen des RV Edelweiß.

Schwerpunktmäßig ist der RV Edelweiß Mettmann allerdings auf den Breitensport ausgerichtet. Das ist auch einer der Gründe, weshalb die Kreissparkasse Düsseldorf als Hauptsponsor der Radsportveranstaltung am 22. April auftritt.

„Das Radrennen Rund ums Rathaus unterstützen wir seit Jahren besonders gern, weil es immer hervorragend organisiert ist.“

Thomas Döring, Direktor der Mettmanner Filiale der Kreissparkasse Düsseldorf

„Wir als Kreissparkasse fördern gern Veranstaltungen auf Ebene des Breitensports, weil wir damit eine große Gruppe von Sportlern erreichen“, erklärt der Mettmanner Filialdirektor Thomas Döring. „Das Radrennen Rund ums Rathaus unterstützen wir seit Jahren besonders gern, weil es immer hervorragend organisiert ist“, fügt er hinzu.

Erstmals wird bei der traditionsreichen Radsportveranstaltung um 14 Uhr ein sogenanntes „Fette-Reifen-Rennen“ für Kinder und Jugendliche durchgeführt. „Hier dürfen nur Kinder der Jahrgänge 2003 bis 2011 starten, wenn sie ein normales Fahrrad haben, also mindestens eine Reifenbreite von drei Zentimetern – Straßenrennräder sind also tabu“, erläutert Pressewart Omid Mirabzadeh den neuen Wettbewerb.

Nach dem Eliterennen startet gegen 16 Uhr das Rennen der Hobbyklasse um die Durum-Classics. Eröffnet wird der Renntag um 13 Uhr mit dem Senioren- und Frauenrennen um den Cup des Mettmanner Bauvereins.

Für Verpflegung und Unterhaltung für die sicherlich wieder vielen Zuschauer ist im Start- und Zielbereich gesorgt. Auf sie warten Grillwürstchen, Getränke sowie Kaffee und Kuchen. In den Rennpausen stehen Vorführungen des Kinder- und Showtanzzentrums Krauss auf dem Programm.

