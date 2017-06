Der FC 08 setzte sich im Endspiel seines Oldie-Treffens durch.

Mettmann. Das ist das Schöne an den leider immer seltener werdenden Alt-Herren-Turnieren: Die Spieler stehen bei einem Bierchen zusammen, reden über alte mehr oder weniger glorreiche Fußballerzeiten und sind dennoch bei den Spielen recht ehrgeizig. So auch beim traditionellen Internation-AH-Turnier des FC Mettmann 08. Die erste Alte Herren der Mettmanner als Ausrichter des Oldie-Treffens pflegt seit Jahren gute Kontakte zu mehreren Teams aus dem Benelux-Raum. Dort finden die alljährlichen Mannschafts-Touren oder die Teilnahme an Turnieren statt.

Internationales Flair durch Teams aus Luxemburg und Holland

In Mettmann sorgten die Alt-Herren-Teams vom FC Estella Ettelbrück, einer ehemaligen luxemburgischen Meistermannschaft, und der SVC Roermond aus den Niederlanden für internationales Flair. Insgesamt beteiligten sich zehn Teams am Turnier. Neben den beiden Mannschaften des FCM und den zwei internationalen Vertretern waren die SSVg Haan, der SC Velbert, der SV Duissen, der SC Sonnborn, der TSV Einigkeit Dornap-Düssel und die Oberliga-Handballer von ME-Sport dabei.

Nach der Vorrunde in den zwei Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften qualifizierten sich für das erste Halbfinale die erste Altherren-Mannschaft des Ausrichters und der SV Duissern. Hier setzte sich der von Spielmacher Michael Buhk souverän geführte FCM mit 3:0 durch. Im zweiten Halbfinale scheiterten die Handballer von ME-Sport knapp mit 3:5 am SC Sonnborn.

ME-Sport-Handball-Coach war trotz Pleite nicht unzufrieden

Trotz des verlorenen Halbfinales war Jürgen Tiedermann, der sonst als Coach an der Seitenlinie des Handball-Oberligisten ME-Sport steht, nicht unzufrieden – im Gegenteil: Er hatte bereits vorher deutlich gemacht, dass die meisten Handballer auch gute Fußballer sind – was umgekehrt zumeist nicht der Fall sei.

Im Endspiel kam es zur Neuauflage des Finales vom Vorjahr. Die Sonnborner Führung glichen die überzeugend aufgetretenen Mettmanner schnell aus und gewannen am Ende verdient mit 3:1. Der Sieg entfachte bei den FCM-Spielern noch einmal neue Kräfte, so dass der Bierumsatz auf dem Sportplatz und später bei der zünftigen Siegesfeier in der Kneipenszene der Mettmanner Oberstadt beachtliche Maße annahm.

Altherren-Trainer Karl Lucas, der derzeit seinen Urlaub in Andalusien verbringt, soll laut gejubelt haben, als ihn die Nachricht vom Turniersieg erreichte.

