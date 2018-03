Im Kreiswettbewerb siegte der ASV nach Verlängerung mit 1:0.

Wülfrath. Das war ein hartes Stück Arbeit für den Fußball-Landesligisten ASV Mettmann. Erst nach einem Treffer von Carlos Kalloch in der Verlängerung gewann der Favorit im Kreispokal-Halbfinale beim Bezirksligisten 1. FC Wülfrath mit 1:0 und zog in das Finale ein, das am 10. Mai (Christi Himmelfahrt) auf der Anlage des SC Velbert stattfindet. Durch den hart umkämpften Sieg qualifizierte sich das Team von Trainer Maik Franke zudem direkt für den Niederrheinpokal. In diesen Wettbewerb können auch die Wülfrather einziehen, wenn sie die Begegnung um Platz drei gewinnen.

Von Beginn an sahen die Zuschauer im Sportpark Lhoist ein zuweilen packendes Derby. Die Mettammer hatten zwar leichte Feldvorteile, der FCW blieb mit seinem schnellem Umschaltspiel aber immer gefährlich. In der ersten halben Stunde hatte der ASV durch Bünyamin Dogan und Julius Glittenberg zwei gute Möglichkeiten. Bis zum Halbzeitpfiff drängte der FCW auf die Führung, doch Engin Kizilarslan mit einem strammen Schuss (39.) sowie Essome scheiterten an Torwart Andreas Isberner. Zuvor hatte der aufgerückte ASV-Innenverteidiger Justus Erkens Keeper Damir Ivosevic mit einem platzierten Distanzschuss geprüft.

Nach dem Wechsel wollten die Mettmanner die Partie unbedingt in der regulären Spielzeit für sich entscheiden, fanden aber in der von Martin Haschke organisierten FCW-Deckung kaum ein Durchkommen. Derweil lauerten FCW-Torjäger Davide Mangia und Alexander Nikolic auf Konter. Carlos Kalloch prüfte mit einem Distanzschuss Torwart Ivosevic (63.), Alexander Nikolic hatte die Führung für die Gastgeber auf dem Fuß (68.).

In der Verlängerung musste sich der ASV-Schlussmann bei einem Freistoß von Som Essomé strecken, um einen Rückstand zu vermeiden (98.). Den „Treffer des Tages“ markierte Carlos Kalloch mit einem Schuss aus 19 Metern Distanz in der 102. Minute. K.M.