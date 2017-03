Mettmann und Langenfeld streiten weiter um den Titel

In der Tischtennis-Verbandsliga liefern sich die beiden Top-Teams ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Lintorf dagegen droht der Abstieg.

Kreis Mettmann. Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Nachdem sich die Tischtennis-Spieler von ME-Sport im Verbandsliga-Hinspiel gegen den SV DJK Holzbüttgen II beim knappen 9:7-Erfolg recht schwergetan hatten, fegten sie die Gegner diesmal mit 9:0 regelrecht von der Platte Der klare Erfolg war wichtig, denn der punktgleiche Verfolger Langenfeld gewann seine Partie beim Tabellenletzten Hagen ebenfalls mit 9:0. ME-Sport trat in Bestbesetzung an. Der Ablauf der einseitigen Partie ist schnell geschildert. Nachdem bereits alle drei Eingangsdoppel an die Mettmanner gingen, setzten sich im oberen Paarkreuz die Spitzenspieler Andrei Grachev und Eduard Rups jeweils mit 3:0 durch. Danach gewann Milenko Milicevic sein Duell knapp mit 3:2, während sein Kollege im mittleren Drittel souverän mit 3:0 siegte. Als Punktesammler betätigten sich im unteren Paarkreuz auch Patrick Fontana und Markus Kobiella, die ihren Gegnern keine Chance ließen. Bereits im Eingangsdoppel (3:0) unterstrich das Duo sein Können. K.M.

TTG Langenfeld bleibt Mettmann weiter dicht auf den Fersen

In der Verbandsliga sind die Kräfteverhältnisse klar verteilt, so dass manchen Duellen die nötige Spannung fehlt. So war es auch im Spiel des Zweiten beim Letzten, denn die TTG Langenfeld gewann gegen das Schlusslicht TTC Hagen II hoch mit 9:0. Lediglich Stefan Boll machte es an der Seite von David Nüchter zu Beginn einmal spannend: Im Doppel führten sie 2:0, ehe sie den Ausgleich kassierten. Erst im fünften Satz entschieden sie das Spiel für sich. In den folgenden Spielen hatte Langenfeld dann keine große Mühe mehr. Erster bleibt ME-Sport (33:5 Zähler/plus 94 Spiele), das in der Tabelle hauchdünn vor der punktgleichen TTG liegt (33:5/plus 93). „Unser Sieg war aber auf jeden Fall sehr wichtig, weil wir etwas für unser Spielverhältnis getan haben“, fand Stefan Boll, „wenn wir so weitermachen sollten, könnte es am Ende noch für den ersten Platz reichen.“ fas

Dem TuS Lintorf stehen jetzt die Wochen der Wahrheit bevor

Der TuS Lintorf unterlag im Kampf um den Klassenerhalt dem Tabellensechsten Borussia Düsseldorf II mit 6:9 und kann den Vier-Punkte-Rückstand zu den Nichtabstiegsplätzen in der Verbandsliga damit nicht verkürzen. Für den TuS beginnen nun die Wochen der Wahrheit: In den letzten drei Saisonpartien treffen sie auf die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf: ASV Einigkeit Süchteln, TTC Hagen II und TuS Derendorf. Die Lintorfer müssen mindestens zwei der ausstehenden drei Partien gewinnen, um noch Drittletzter zu werden und sich in die Relegation zu retten. In der Partie gegen die Dritte von Borussia war für Lintorf mehr möglich, doch dem Team wurde Doppelschwäche zum Verhängnis. Mit einem 0:3 ging es in die Einzel. Hier waren Lintorf gleichwertig, konnte den Rückstand aber nicht mehr verkürzen und erreichte nur eine 6:6-Bilanz. Je zwei Punkte holte Christoph Moschner, je einmal siegten Tobias Oster und Benjamin Kley. faja

Der TB Ratingen unterliegt dem Tabellenzweiten Union Mülheim II

In der Landesliga hat der TB Ratingen die Überraschung verpasst und gegen den Zweiten TTC Union Mülheim II verloren (6:9). Bis auf einen Zähler hätte der TB im Falle eines Sieges an den Relegationsplatz herankommen können. faja

