Merle Grigo überzeugt auf der Judomatte

Bei der Meisterschaft der Hochschulen wurde sie Dritte.

Langenfeld. Mit mehr als 400 Teilnehmern waren die Deutschen Hochschulmeisterschaften in Bonn in diesem Jahr quantitativ und qualitativ sehr stark besetzt. Als einzige Judoka des JC Langenfeld ging Merle Grigo in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm in einem Feld von 37 Teilnehmerinnen an den Start. Nach einem Freilos konnte sie die ersten beiden Begegnungen vorzeitig für sich entscheiden. Im Kampf um das Poolfinale traf sie allerdings auf die Kaderathletin Anne-Sophie Schmidt. Der Kampf begann für Grigo sehr gut, ging aber nach einer zweifelhaften Entscheidung der Kampfrichter verloren. In der Trostrunde gewann Grigo jedoch die nächsten beiden Kämpfe wieder vorzeitig, bis sie im kleinen Finale auf Lea Schäffer traf. Die Langenfelderin gestaltete den Kampf taktisch klug und zwang ihre kräftige Gegnerin stets in die Defensive.

Die Bronzemedaille in der Tasche ging es am nächsten Tag mit der Mannschaft der WG Köln auf die Matten. Nach einem Freilos in der ersten Runde konnte die WG Köln die nächsten beiden Begegnungen gegen die HU Berlin und WG Aachen jeweils 5:0 gewinnen, wobei Grigo ihre Kämpfe jeweils mit Ippon vorzeitig gewann. Im Finale ging es gegen die stark besetzte Mannschaft der TU München, und die Langenfelderin durfte gegen die Drittplatzierte der U 23-Europameisterschaft, Amelie Stoll, antreten. Nach couragiertem Kampf musste sich Grigo aber nach etwa dreieinhalb Minuten geschlagen geben. Da auch fast alle anderen Begegnungen an die Münchnerinnen gingen, blieb am Ende für die WG Köln die Silbermedaille. Grigo war mit Ihrer Ausbeute zufrieden und schaut nun positiv in Richtung Deutsche Judo-Meisterschaften am 21./22. Januar 2017 in Duisburg. Red

