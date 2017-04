Meisterkrone ist zum Greifen nahe

Die Wülfrather Oberliga-Handballerinnen stehen kurz vor dem Titelgewinn. Für alle übrigen Teams bleibt die Saison spannend.

Kreis Mettmann. Am Ende war Tim Wittenberg wohl froh, dass die Partie seines aktuellen Klubs Mettmann-Sport bei seinem zukünftigen Verein, der schon als Meister feststehenden DJK Adler Königshof, vorbei war. Das Spiel endete für ME-Sport mit einer 24:33 (14:16)-Niederlage. Sowohl Wittenberg als auch seine Nebenspieler scheiterten besonders im ersten Durchgang am überragend aufgelegten Adler-Torhüter Stefan Graedtke. So verpassten es die Mettmanner nach dem 7:6 (15.) und 12:12 (26.) mit einer Führung in die Pause zu gehen, rannten stattdessen einem 14:16-Rückstand hinterher. Ab der 46. Minute (20:22) machte sich langsam auch der dünne Kader, mit nur drei Auswechselspielern bemerkbar. Die vier Gegentreffer, die die Mettmanner in den folgenden fünf Minuten kassierten, ohne selbst einmal zu treffen, brach die Gegenwehr der Mannschaft von Jürgen Tiedermann. Der Coach schonte nun Stammkräfte und gab jungen Akteuren eine Chance, nahm dafür auch in Kauf, dass Königshof mit einfachen Gegenstoßtoren noch weiter davonzog. erd

Unitas Haan spielt in Aufderhöhe ohne etatmäßigen Rückraum

Angesichts der personellen Vorzeichen kam die 27:33 (12:19)-Niederlage der Haaner Unitas-Handballer beim TSV Aufderhöhe nicht überraschend. Die letztlich sieben Tore Unterschied waren auch dem Umstand geschuldet, dass die Haaner ohne ihren etatmäßigen Rückraum spielten. Denn Domagoj Golec (Sprunggelenk) fiel ebenso aus wie Markus Witkowski (private Gründe) und Anthony Pistolesi. Torjäger Moritz Blau nahmen die Gastgeber in eine enge Deckung – das war dann schon die halbe Miete. Auch wenn Marcel Billen wieder einmal acht Treffer beisteuerte und sich der gelernte Kreisläufer Thomas Sorgnit im halblinken Rückraum in der zweiten Halbzeit immer besser in Szene zu setzen wusste. An der Niederlage änderte das aber nichts, denn schon zur Pause sahen sich die Haaner mit 12:19 im Hintertreffen. bs

TV Angermund lässt einen Zähler beim Kellerkind Vorst liegen

Ein zufriedener Handballtrainer sieht anders aus. Uli Richter, Coach des Oberliga-Zweiten TV Angermund, tat sich ungewohnt schwer, als er das 26:26 (11:12) beim Kellerkind TV Vorst kommentieren sollte. „Dem Gegner merkte man an, dass er nicht absteigen will. Wir hatten einen guten Start, legten ein 8:5 vor und glaubten, der Rest würde schon laufen.“ Das Spiel verlief in jeder Phase eng. Vorst konnte sich nach dem Wechsel erstmals mit drei Treffern absetzen (14:11), später auf 19:16 und 24:21. Nach einer Auszeit (51.) glich der TVA zum 25:25 aus, vier Minuten sogar in Führung (26:25). Doch Vorst glich wieder aus – und der TVA nutzte weder ein Überzahlspiel noch einen Strafwurf aus. wm

Der TuS Lintorf ergattert einen Punkt beim Spiel in Neukirchen

Der erhoffte Punktgewinn ist dem TuS Lintorf gelungen. Die Grün-weißen kamen im Oberliga-Auswärtsmatch bei der mitgefährdeten SV Neukirchen zu einem 26:26 (12:15). Bei 24:24 (53.) hatte Marvin Wettemann zwei Glanzauftritte: Mit einem Solo warf er ein 25:24 heraus, anschließend wuchtete er einen Siebenmeter in die Gastgeber-Maschen (26:24/55.) . Aber der SV Neukirchen ist ebenfalls noch längst nicht gesichert. Das Team von Trainer Jörg Förderer mobilisierte die letzten Kräfte, erzielte durch Jens Beutelt und Andre Behmer das 26:26. Der TuS 08 nahm in der Schlussminute bei Ballbesitz das Tempo heraus und vermied jedes Risiko, bis der Abpfiff ertönte. wm

TBW-Handballerinnen halten wieder alle Trümpfe in der Hand

Die Oberliga-Handballerinnen des TB Wülfrath gingen als strahlender Gewinner aus dem Spieltag heraus. Denn mit dem klaren 32:18 (16:10)-Heimsieg über den SV Straelen wahrten sie den Drei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Fortuna. Ausgerechnet in Straelen ließen die Düsseldorferinnen vor einer Woche Federn (25:25). Damit hat der TBW wieder alle Trümpfe in der Hand, um auch am letzten Spieltag an der Spitze zu stehen. In eigener Halle unterstrichen die TBW-Handballerinnen ihre Titelambitionen. Lediglich in den ersten Minuten sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Begegnung, in der Schlussphase spielte der TBW den Kontrahenten an die Wand. bs

Frauen von ME-Sport rutschen hinein in den Abstiegskampf

Nach der 26:30 (16:15)-Niederlage beim Schlusslicht HSV Gräfrath II stecken die Handballerinnen von ME-Sport nun wieder mitten drin im Abstiegskampf der Oberliga. Damit scheint der Effekt des Trainerwechsels – Steffi Veermann löste überraschend Sabrina Berten ab – verflogen zu sein. Die Entscheidung fiel erst in den letzten sechs Minuten. Die Mettmannerinnen wussten die Lücken, die Kim Spiecker in die gegnerische Abwehr riss, nicht zu nutzen und schafften es nicht, ihren 25:24-Vorsprung (55.) über die Zeit zu bringen. Hinzu kamen fehlende Cleverness und deutliche Konditionsmängel. erd

