Der Läufer des TuS Breitscheid erzielte eine Spitzenzeit.

Ratingen. Das Christi-Himmelfahrtsportfest des TuS Köln ist in der Region Köln ein topbesetztes Sportfest mit Spitzenleichtathleten bekannter Sportvereine wie des TSV Bayer 04 Leverkusen. Unter ihnen war auch Meinolf Runte. Der Läufer des TuS Breitscheid setzte sich für dieses Jahr das Ziel, die Norm für die Deutschen Leichtathletik Meisterschaften der Senioren über die 1500-Meter-Distanz zu erreichen.

Die warmen Temperaturen, die für die langen Strecken über die Fünf-Kilometer-Distanz und darüber hinaus zu warm sind, waren für die 1500 Meter ideal. Das Teilnehmerfeld von mehr als 20 Läuferinnen und Läufern, welches im ersten Anschein als zu eng erschien, erwies sich als vorteilhaft. Gerade im Hinblick darauf, eine bestimmte Zeit zu laufen, motiviert die Konkurrenzsituation das Lauftempo hochzuhalten. Vor allem bietet sich an, durch die Orientierung mit den konkurrierenden Läufern ein gleichbleibendes Tempo zu laufen.

Gefordert wird in der DM-Norm eine Zeit von 5:10 Minuten

Gefordert wird in der Norm für die Deutschen Meisterschaften der Senioren in der AK M55 eine Zeit von 5:10 Minuten. Als Meinolf Runte auf der Höhe des Zieleinlaufs von einem Trainer die Durchgangszeit von 4:45 Minuten vernahm, wusste er bereits, dass die Norm in greifbarer Nähe war. Das Ziel erreichte er in 5:07,24 Minuten. Meinolf Runte ist damit gemäß des Regelwerks des DLV an der Teilnahme der Deutschen Meisterschaften sowohl in diesem wie im kommenden Jahr berechtigt.

Als nächstes Ziel hat sich Meinolf Runte das Erreichen der Norm über die 800-Meter- Distanz gesetzt. Und das sollte – selbst bei hohen Temperaturen wir zuletzt – durchaus für ihn zu schaffen sein. Red

