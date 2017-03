ME-Sport wartet auf Auswärtssieg

Die Handballer des Oberligisten verloren knapp in Neukirchen. Die Frauen des TB Wülfrath glänzten nach der Pleite in Lank jetzt in ihrer eigenen Halle.

Kreis Mettmann. Die Oberliga-Handballerinnen des TB Wülfrath zeigten nach der Abfuhr in Lank in eigener Halle die richtige Reaktion und untermauerten durch den 30:27 (17:15)-Sieg gegen die SG Überruhr ihre Titelambitionen. Trotz der zeitweise ungewohnten Taktik von SG-Trainer Jörg Büngeler, der seine Truppe mit zwei Kreisläuferinnen agieren ließ, wirkte das TBW-Team fast immer souverän, zog zwischenzeitlich auf 16:11 (25.) davon. Die SG stellte nach dem Wiederanpfiff und dem 16:17-Anschlusstreffer erneut auf die Taktik mit zwei Kreisläuferinnen um. Der TBW kam damit gut zurecht, und nach dem 19:16 setzte sich der Tabellenführer über 24:20 (41.) auf 26:21 (48.) ab. Erst in der Schlussphase sorgten die Essenerinnen für etwas Ergebniskosmetik (26:28), bevor die Wülfratherinnen den Sieg mit zwei weiteren Toren endgültig klar machten. bs

ME-Sport-Frauen kommen gegen Lobberich nur zu einem Punkt

Nach dem 30:30 (16:17) beim TV Lobberich wusste Stefanie Veermann, die neue Trainerin der Mettmanner Oberliga-Handballerinnen, nicht zu sagen, ob es ein gewonnener oder ein verlorener Punkt ist. Denn ihr Team lag nach der Pause immer in Führung, kämpfte sich aber am Ende trotz schwindender Kräfte über die Zeit. Dabei bewies vor allem Carla Beckmann Nehmerqualitäten. Die Rückraumwerferin bekam von den nicht zimperlich zu Werke gehenden Gastgeberinnen schon nach rund zehn Minuten einen Schlag auf die Nase, biss aber auf die Zähne und wurde mit sieben Treffern zur besten Werferin ihres Teams. özi

Bei der Haaner Unitas kochen am Ende die Emotionen hoch

55 Minuten waren in der Oberliga-Partie zwischen der HG Remscheid und der Unitas Haan absolviert, als sich die Haaner mit 20:16 auf der Siegerstraße wähnten. Doch dann folgte eine Schlussphase, in der umstrittene Entscheidungen eines der beiden Schiedsrichter die Gäste aus der Bahn warfen. Drei Zeitstrafen innerhalb von nicht einmal zwei Minuten brachten Jurek Tomasik auf die Palme. Was den Unitas-Trainer besonders erboste: Zuvor kassierte sein Team keine einzige Zwei-Minuten-Strafe, sah sich jetzt aber plötzlich für acht Sekunden sogar in dreifacher Unterzahl. Die Remscheider nutzten die Gunst der Stunde und machten ihren Vier-Tore-Rückstand in der Endphase sogar noch wett, als Pistolesi in letzter Sekunde die rote Karte gezeigt bekam. Marcel Witkowski warf kurz zuvor die Haaner erneut mit 22:21 in Front, dann störte der Franzose angeblich den Anwurf in der Mitte. Und per Siebenmeter glich Joscha Saalmann aus. bs

Mettmanner stehen sich auswärts einmal mehr selbst im Weg

Die Mettmann-Sport-Handballer warten weiter auf ihren ersten Auswärtssieg seit Ende November. Wie so oft war auch beim SV Neukirchen, mit fünf Unentschieden die Remis-Könige der Liga, mindestens ein Punkt zum Greifen nahe. Doch auch diesmal standen sich die Mettmanner letztlich selbst im Weg. Beim 29:30-Rückstand hatten der gegen Ende überragende Bastian Munkel und seine Nebenleute die Chance, in der letzten Minute doch noch einen Punkt zu ergattern. Allerdings besiegelte der Fehlpass von Christian Kruse in den Lauf von Thomas Pannen die 29:31 (14:16)-Pleite. özi

TuS Lintorf präsentiert sich nur eine Halbzeit lang in guter Form

Wenn Tobi Töpfer in guter Verfassung ist, dann lässt der Torwart des TuS Lintorf so ziemlich jeden Gegner verzweifeln. Im Oberliga-Gastspiel beim TV Oppum war der 29-Jährige bis zum Wechsel in bärenstarker Form, wehrte bis hierhin neun Bälle ab. Und so gelang den Lintorfern nach schneller 6:1-Führung ein 9:7 bis zur Pause. Aber die Form hielt nicht an. Weder beim Torwart noch bei dessen Vorderleuten, und dann stand am Ende eine unnötige 20:21-Niederlage. Lintorfs zweite Hälfte war zu mager, um aus der Nachbarstadt etwas mitnehmen zu können. wm

Der TV Angermund muss zum Schluss in Unterzahl spielen

Es ging hoch her in der Dinslakener Sporthalle beim Oberliga-Heimspiel des MTV Rheinwacht Dinslaken gegen den TV Angermund. Die Entscheidung fiel in den letzten 83 Sekunden. Es stand 30:30, der starke Max Reede schoss den MTV 31:30 nach vorne, gleichzeitig erhielt der Angermunder Abwehr-Chef Benny Axning eine Zeitstrafe. Nun mussten die Gäste die Restspielzeit in Unterzahl bestreiten. Es wurde nichts mehr bewegt, es blieb beim 31:30 (16:15 Dinslakener Pausenführung), und der Tabellenzweite TVA stand mit leeren Händen da. wm

