Der Handball-Oberligist ME-Sport setzt bei seinem künftigen Kader vor allem auf junge Spieler. Trainer Tiedermann ist optimistisch.

Mettmann. Vor einer Woche ist der Handball-Oberligist Mettmann-Sport in die Vorbereitung für die Mitte September beginnende Saison 2017/2018 eingestiegen. Und er wird ein intensives Programm bearbeiten. „Wir werden auch in den Sommerferien durchtrainieren, obwohl wir wissen, dass die Spieler nach und nach in den Urlaub fahren und zudem die Halle Herrenhaus drei Wochen lang nicht genutzt werden kann“, sagt Markus „Bibo“ Flieter, der Co-Trainer und Macher im Hintergrund.

„Wir stehen durch den Weggang einiger wichtiger Spieler vor einem Umbruch im Kader.“

Jürgen Tiedermann, Trainer von Mettmann-Sport

Flieter macht deutlich, dass in dieser langen Vorbereitung auch Teambuilding-Maßnahmen eine wichtige Rolle spielen. So werden die Spieler im Fitness-Studio Trainingseinheiten durchführen, Kanu fahren, eine Kletterwand besteigen oder im Schwimmbad Übungen durchführen. Das Trainingslager führen die Handballer vom 1. bis 3. September in Mettmann durch. „Da gehört ein Besuch des traditionellen Heimatfestes auf dem Marktplatz mit einer intensiven Einheit am Bierstand zum Pflichtprogramm“, merkt Flieter nicht ohne eine gehörige Portion Humor an.

Eine Woche vor dem Saisonauftakt gibt es am 9. September eine für Mettmanner Handballfans besondere Partie. „Der aktuelle Oberliga-Kader trifft im Herrenhaus auf eine Auswahl Mettmanner Handball-Legenden. Das wird bestimmt eine tolle Sache. Da freue ich mich riesig drauf“, betont Flieter. So werden unter anderem die in der hiesigen Szene bekannten Lars Böhmer, Stefan Eikelmann und Dietmar Scholz im Mettmanner Legenden-Team stehen.

Bis dahin soll aber in der Vorbereitungsphase zunächst eine Menge Schweiß fließen. Flieter hofft, dass Mettmann-Sport in der kommenden Saison etwas besser abschneidet als in der vergangenen Spielzeit mit dem siebten Tabellenplatz. Dabei ist er in der Zielsetzung trotzdem nicht besonders forsch: „Ein Platz im oberen Mittelfeld wäre ganz schön. Dass würde für mich eine Platzierung unter den ersten sechs der Tabelle bedeuten.“ Jürgen Tiedermann, der Cheftrainer und Sportliche Leiter, mag sich nicht auf einen konkreten Tabellenplatz festlegen. Er wählt einen anderen Ansatz: „Wir wollen attraktiven Handball bieten und hoffen, dass die Halle Herrenhaus regelmäßig voll ist.“