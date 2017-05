Co-Trainer Flieter, Physiotherapeutin Pescher und die Betreuer bleiben jedoch beim Oberligisten.

Mettmann. Beim Handball-Oberligisten MettmannSport hat der große personelle Umbruch begonnen. Am Wochenende verabschiedete der Verein im Rahmen des Heimspiels gegen die DJK Unitas Haan jene Akteure, die nach der Saison die Kreisstadt verlassen werden. Beim Personal rund um das Team bleibt alles wie gehabt: Co-Trainer Markus Flieter bleibt der Mannschaft ebenso erhalten wie Physiotherapeutin Amanda Pescher. Und auch die Betreuer Bernd Ebeling und Benny Beyer halten dem Klub die Treue.

Allerdings ist der Aderlass im Kader groß. Torhüter Kamil Bily verabschiedete sich gemeinsam mit Jonas Isenburg bereits vor einem Monat. Keeper Matthias Piecuch (Kreuzbandriss) hängt die Handballschuhe an den Nagel. Verletzungsbedingt steht auch Marc Hellbeck nicht mehr zur Verfügung. Seit Januar 2016 konnte der Rechtsaußen kein Spiel mehr für ME-Sport bestreiten und schaffte es danach trotz intensiver Rehamaßnahmen nicht mehr aufs Feld zurück. „Marc war auch abseits der Halle ein wichtiger Teil unserer Mannschaft“, betont Trainer Jürgen Tiedermann.

Jan Schirweit verlässt nach vier Spielzeiten seinen Heimatverein und sucht eine neue Herausforderung bei der SG Langenfeld, die allerdings den Verbleib in der Dritten Liga nicht realisieren konnte. Vincent Widera kam zuletzt wegen einer Schulterverletzung nicht mehr zum Einsatz und will nun beim TSV Kaldenkirchen einen Neuanfang starten. Dort spielt Widera in der Verbandsliga, denn der TSV verpasste zum Abschluss der Saison im Spitzenduell gegen den TV Aldekerk II mit einer 24:26-Niederlage den Aufstieg in die Oberliga.

Zu den Leistungsträgern in der Mettmanner Mannschaft gehörte Tim Wittenberg, der nach fünf Jahren im Trikot von ME-Sport eine neue Herausforderung beim Oberliga-Meister DJK Adler Königshof sucht und sich in der kommenden Saison in der Nordrheinliga mit den Krefeldern beweisen will.

„Die finanziellen Forderungen sind extrem, das machen wir aber nicht unbedingt mit.“

Jürgen Tiedermann, Trainer von ME-Sport, zu den Verdienstvorstellungen mancher Akteure

Bastian Munkel half der Mannschaft von Jürgen Tiedermann mit seiner Erfahrung. Nun aber möchte der in Solingen beheimatete Polizeibeamte wieder in der Dritten Liga angreifen und schloss sich deshalb dem Leichlinger TV an.

Die ersten Verpflichtungen für die neue Saison sind aber schon unter Dach und Fach. Keeper Jan Sippli, der vom Lokalrivalen TB Wülfrath nach Mettmann wechselte, feierte bereits im Derby seinen Einstand. Sippli bekommt mit Kenneth Hubicki ein Torwarttalent an die Seite gestellt. Der 17-Jährige spielte zuletzt für den Bergischen HC in der A-Jugend-Bundesliga. Ebenfalls vom TBW kommt zudem Moritz Hebel – der Mittelmann lief bereits in der Jugend für ME-Sport auf. „Die Identifikation der Zuschauer mit den Spielern ist sehr wichtig“, setzt Jürgen Tiedermann als Sportlicher Leiter damit weiter auf Handballer aus der Region.

Ob und welche weiteren Verstärkungen es gibt, steht noch nicht fest. „Die finanziellen Forderungen sind extrem, das machen wir aber nicht unbedingt mit“, stellt Jürgen Tiedermann fest. In Zukunft rückt deshalb bei Mettmann-Sport verstärkt die Jugendarbeit in den Fokus. Einige A-Jugendliche rücken jetzt in die Zweitvertretung, die in der Bezirksliga um Punkte und Tore kämpft. Doch auch die Tür zur ersten Mannschaft steht offen. „Jeder kann es versuchen“, stellt Jürgen Tiedermann fest. Zumindest im Training könnte der Nachwuchs vielleicht schon mal etwas Oberliga-Luft schnuppern.

