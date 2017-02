ME-Sport begeistert die Zuschauer

Die Handballer des Oberligisten wussten gegen Dinslaken zu überzeugen und sogar zu zaubern.

Kreis Mettmann. Nach dem deutlichen 36:30 (16:13)-Sieg gegen den MTV Rheinwacht Dinkslaken atmeten die Handballer von ME-Sport durch. Denn mit dem klaren Erfolg vor heimischen Publikum kletterte der Oberligist auf den fünften Tabellenrang. Großen Anteil daran hatte Torhüter Kai Hachmann. Der Schlussmann, den Jürgen Tiedermann nach der Verletzung der etatmäßigen Keeper Kamil Bily und Matthias Piecuch reaktivierte, hielt phasenweise so überragend gut, dass es die Stammtorleute nicht hätten besser machen können. Aber auch die jungen Wilden, die Tiedermann um die Routiniers Andre Loschinski und Karsten Mühlenhaupt in die Mannschaft einbaute, zeigten auf dem Feld eine begeisternde kämpferische Leistung und rissen die Zuschauer so mit wie lange nicht mehr. Zwar kamen die Dinslakener immer wieder bis auf wenige Treffer an die Gastgeber heran. Allerdings ließen sich die ME-Sport-Handballer nicht verunsichern und begeisterten die Zuschauer beispielsweise mit dem No-Look-Treffer von Tobias Dumschat vom Kreis aus oder dem vom Tim Wittenberg aufgelegten Kempa-Tor von Lucas Klein. Nach dem Treffer von Bastian Munkel zum 27:25 (50.) war der Widerstand des MTV aber gebrochen und die Mettmanner fuhren, einen beruhigenden 36:30-Sieg ein. Die Zuschauer begleiteten die letzten 90 Sekunden der Partie ohne Aufforderung applaudierend im Stehen. erd

Unitas Haan entscheidet auch das Rückspiel gegen Krefeld für sich

Auch im zweiten Oberliga-Vergleich mit dem TV Krefeld-Oppum behielten die Unitas-Handballer die Oberhand. Diesmal fiel der Sieg der Haaner mit mit 24:20 (12:10) zwar nicht so deutlich wie in der Hinrunde aus, unterm Strich zählen aber nur die beiden Punkte. Denn mit dem Erfolg festigte die Mannschaft von Jurek Tomasik den dritten Platz. Es war das Duell zweier unterschiedlicher Abwehrformationen. Die Taktik: das Spiel des Kontrahenten zerstören. Während die Krefelder auf eine offensive 3:2:1-Variante bauten, setzte die Unitas auf die kompakte 6:0-Deckung. Für Jurek Tomasik die Basis für den Sieg. Der Haaner Trainer lobte hinterher seinen Defensivverbund. In dem nahmen auch die Torhüter tragende Rollen ein. Zunächst stand Dario Musacchio zwischen den Pfosten, hielt sein Team mit einer soliden Leistung im Rennen. Beim Stand von 17:17 wechselte Tomasik dann jedoch Sebastian Goeken ein. Der zog den Krefelder Angreifern mit einigen tollen Paraden den Nerv. bs

TV Angermund verliert beim Abstiegskandidaten Lobberich

Bis tief in die Schlussphase deutete eigentlich alles auf den klaren Favoritensieg des TV Angermund hin im Gastspiel beim Abstiegskandidaten TV Lobberich. Der TVA, der schon den ersten Durchgang deutlich dominiert hatte, führte nach 52 Minuten durch Martin Paukert mit 24:20. Aber dann entstand irgendwie ein Riss, es lief ganz plötzlich kaum noch etwas zusammen beim Tabellenzweiten. Die Gastgeber holten Tor um Tor auf und und bei 25:25 eingangs der Schlussminute war alles wieder offen. Den Ballbesitz vergaben die Gäste rechtlich leichtfertig, das Kellerkind vom Niederrhein konnte so noch einen letzten Angriff laufen. 15 Sekunden vor dem Ende leistete sich Florian Hasselbach die Disqualifikation, und im Überzahlspiel brachte Lobberich seinen besten Werfer Benedikt Liedtke (elf Tore) in gute Schussposition. Angermunds Keeper Mathtias Jakubiak war beim Lobbericher 26:25, dem Endstand, machtlos. wm

TuS Lintorf beweist in Essen seine überragende Auswärtsstärke

Im wichtigen Vier-Punkte-Spiel des TuS Lintorf bei der SG Überruhr demonstrierten die Grün-Weißen wieder einmal ihre als überragend zu bezeichnende Auswärtsstärke. Sie gewannen 24:22 (12:11), lieferten ein Deckungsspiel, das man von ihnen in dieser Spielzeit überhaupt noch nicht sah, und nun sind es immerhin vier wertvolle Zähler Abstand zu den mitgefährdeten Gastgebern. Trainer Christian Beckers hatte seinen Mittelblock schon vor zwei Wochen geändert; Daniel Ziebold und Andreas Kropp sollten es nun richten, denn der Coach war überhaupt nicht zufrieden mit dem, was dort vorher oft abging. In Überruhr war dieses Duo so richtig eingespielt. Die Gastgeber kamen trotz ihrer vielen begeistert mitgehenden Fans im Rücken nur zu 22 Treffern. Damit ist heute allerdings kein Handballspiel mehr zu gewinnen.

Die Lintorfer, im Heimspiel noch unterlegen, nahmen es gelassen. Beckers: „Wir haben uns sehr konzentriert auf Überruhr vorbereitet. Jetzt beide Punkte im Gepäck zu haben, das tut so richtig gut.“ Überruhr führte nur zweimal: 1:0 und 6:5. Eine kleine Vorentscheidung erzwangen die Lintorfer nach 37 Minuten, als der starke Vincent Rose zum 17:13 einwarf. Der 19-Jährige bot auch im Abwehrbereich eine ganz starke Vorstellung und muss deshalb als bester Akteur des Teams bezeichnet werden. Wenig später traf er, der Mann der wichtigen Tore, da ist echter Mut erforderlich, auch zum 19:14 (41.) und 21:15 (46.). Aber Überruhr blieb dran. Geschlagen waren die Hausherren erst drei Minuten vor dem Ende, als Marvin Wettemann mit seinem einzigen Treffer zum 24:20 einschoss. Den Hausherren gelang nur noch eine Resultatsverbesserung. wm

