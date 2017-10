In der Oberliga kam das Team nach fast einem Jahr zu einem Erfolg in Neukirchen. Drittligist Wülfrath muss dagegen weiter auf die ersten Punkte in der Saison warten.

Kreis Mettmann. Für Aufsteiger Wülfrath läuft es in der Dritten Liga noch nicht rund. Erneut kassierte die Mannschaft von Lars Faßbender eine deutliche Niederlage, dazu drückten die lange Anfahrt und Rückreise auf das Gemüt. Immerhin sah der Trainer beim 21:30 (10:15) beim VfL Oldenburg II gute Ansätze, die hoffen lassen, dass es bald mit einem Punktgewinn klappt. Schon anfangs der Partie hatten die TBW-Handballerinnen einen schweren Stand, lagen durch acht Minuten in Unterzahl mit 1:7 zurück. Den einzigen Treffer bis dahin erziele Lena Feldstedt – es war der Ausgleich zum 1:1 (5.). Es folgten sechs Oldenburger Tore hintereinander, ehe Kirsten Buiting mit einem erfolgreichen Siebenmeterwurf zum 2:7 den Offensivdrang der Gastgeberinnen erst einmal stoppte. Kurz danach lag der TBW jedoch mit 3:12 (18.) zurück – und startete dann die Aufholjagd. Der Gegner wankte, zumal Wülfrath in der Abwehr auf eine 6:0-Formation umstellte. Bis zum Ende der ersten Halbzeit verkürzten die Gäste auf 10:15. Die Pause kam für sie dann völlig ungelegen. Mit Elan ging der TBW die zweite Halbzeit an, doch mit den Treffern zum 18:10 (36.) brach Oldenburg schnell die Widerstandskraft. bs

Mettmanner Frauen verlieren knapp beim Rheydter TV

Die Oberliga-Handballerinnen von ME-Sport verpassten beim 29:31 (13:13) beim Rheydter TV knapp den ersten Saisonsieg und warten weiter auf den ersten Punkt. Immerhin: Besonders im Angriff zeigte sich ME-Sport wesentlich präsenter als zuletzt und ließen sich auch von der beherzten Herangehensweise der Gastgeberinnen nicht beeindrucken. Lohn war die 12:8-Führung (21.) die bis zum Ende der ersten Halbzeit jedoch schmolz. Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung offen. Während Mettmann einige Gelegenheiten zur erneuten Führung vergab, nutzte Rheydt jede Möglichkeit, um daraus Kapital zu schlagen – wie etwa drei Überzahlsituationen. Der TVR zog bis auf 23:18 (42.) davon – die Vorentscheidung. özi

Mettmann-Sport glückt in Neukirchen der Auswärtserfolg

Es ist vollbracht: Nach saisonübergreifend knapp einem Jahr gelang den Handballern von ME-Sport mit einem 32:27 (18:12)-Erfolg in SV Neukirchen nun endlich der erste Auswärtssieg in der Oberliga. Das schaffte die Mannschaft von Jürgen Tiedermann zuletzt im November 2016 – beim 31:26 über die HG Remscheid. Mit einem fulminanten Start und einer schnellen 7:1-Führung (12.) schockierten die Gäste die Hausherren und lagen auch zur Pause mit 18:12 scheinbar vorentscheidend in Front. Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachten sie die Neukirchener aber fahrlässig wieder ins Spiel, beim 23:23 (47.) drohte die Partie wieder zu kippen. Doch eine 3:0-Serie brachte die Mettmanner erneut in Front. Diesen Vorsprung gab ME-Sport bis zum Schluss nicht mehr her. özi