Maike Rummler paddelt von Erfolg zu Erfolg

Die Kanutin des Monheimer Kanu-Clubs kann dieses Jahr zahlreiche Triumphe vorweisen.

Monheim. Die Slalomfahrerin Maike Rummler (15) aus dem Monheimer Kanu-Club hat bei den diesjährigen Slalomwettkämpfen beeindruckende Erfolge erzielt. Ihr Trainer Sven Rottenberger – selbst erfolgreicher Slalomfahrer – zeigt sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Maike Rummler wurde im Mai in Lippstadt zum dritten Mal in Folge Westdeutsche Meisterin im Einer-Kajak. Nach diesem erfolgreichen Start in die Wettkampfsaison folgte der nächste Sieg auf dem anspruchsvollen Slalom- Kanal in Markkleeberg. Dort fanden in diesem Jahr die Deutschen Meisterschaften der Jugend und Junioren statt, und Maike Rummler holte die Bronzemedaille. Sie fuhr sogar die siebtbeste Zeit in ihrer und der nächsthöheren Altersklasse.

In den Bundeskader werden pro Jahr lediglich 14 Paddler berufen

Für diese hervorragende Leistung und ihre gute Position bei den Ranglistenrennen (Nachwuchscup) wurde Maike Rummler dieses Jahr in den Bundeskader berufen. Diese hohe Auszeichnung erhalten jährlich nur 14 Einer-Kajak-Paddler aus ganz Deutschland. Rummler steht in der Rangliste aller deutschen K1-Fahrerinnen bis 18 Jahren zur Zeit auf dem achten Platz. Für den Erfolg bei der Deutschen Junioren-Meisterschaft erhielt sie zusätzlich eine der heißbegehrten zehn „Fahrkarten“ zur Deutschen Meisterschaft der Leistungsklasse (ab 19 Jahren), die im September in Hohenlimburg ausgetragen wurden. Dort schaffte es die 15-Jährige auf den 17. Platz. Da sie sogar gegen Kontrahenten aus höherer Altersklassen antrat, darunter auch Olympia-Teilnehmer, spricht Sven Rottenberger von einer hervorragenden Platzierung. Einen weiteren Sieg erzielte Rummler beim internationalen ECA-Junior-Cup der Altersklasse U 16 in Budweis. Dort belegte sie den dritten Platz.

„Wer sich auf diesem Leistungsniveau messen will, muss hart trainieren. Maikes Woche ist ausgefüllt mit Paddeltraining, Kraft- und Konditionstraining“, berichtet ihr Trainer. Die Ferien verbringt die junge Sportlerin in Trainingslagern in Bratislava, Markkleeberg oder Prag. Das Slalomfahren sei ihre große Leidenschaft, deshalb nehme sie den hohen Aufwand gerne in Kauf.

Auch Linus-Fynn Manert lieferte mehrfach Top-Ergebnisse ab

Seit dem vergangenen Jahr startet ein weiteres vielversprechendes Slalom-Talent des Monheimer Kanu-Clubs bei den A-Schülern in allen Bootsklassen: Linus-Fynn Manert. Er ist erst seit zwei Jahren im Slalomsport aktiv und wird auch von Sven Rottenberger trainiert. Nach seinen Top-Ergebnissen im Vorjahr wurde er schon im September 2015 vom Landeskanuverband in die Talentfördergruppe und somit in den Landeskader NRW berufen. Bei den Westdeutschen Schüler-Meisterschaften in Schwerte fuhr er im Canadier mit persönlicher Bestzeit auf den zweiten Rang und wurde Westdeutscher Vizemeister.

Mit Können und Kampfgeist absolvierte er auch im Kajak eine fehlerfreie und schnelle Fahrt. Es fehlten am Ende nur 0,44 Sekunden fürs Treppchen. Mit dem vierten Platz stand aber seine Teilnahme an den Deutschen Schüler-Meisterschaften fest. Im Kajakrennen landete Manert auf dem 17. Platz. Mit der C2-Mannschaft gewann er den Deutschen Vizemeistertitel , und im Canadier erreichte er den sechsten Rang. Red

