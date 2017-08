Das Monheimer Dart-Team schaffte das Double und bewies magisches Können an der Scheibe.

Monheim. Der Name ist wohl Programm, denn hinter den Magic Arrows liegt eine fast magische Saison – in der die aus Monheim stammenden Darter alle sportlichen Ziele erreichten. Am Anfang des Sommers konnten die sechs Spieler um Teamkapitän Hans-Joachim Moog den Aufstieg feiern: Als Meister der A-Liga sind sie nun in der Bezirksliga zu Hause. Das ist im Dart ziemlich hoch und so etwas wie die Dritte Liga hinter der Bundesliga und der Bezirks-Oberliga.

Gegen die Cologne Darter siegte die Mannschaft mit 11:7

Schon damals war den Monheimern, die inzwischen in Hilden ihre Spielstätte haben, klar: „Wir wollen das Double.“ Den Worten folgten Taten, denn im Bonner Brückenforum gewannen die Magic Arrows das Pokalfinale gegen die Cologne Darter nach einem spannenden Duell mit 11:7.

Die Frühjahrs-Saison 2017 beherrschte die Mannschaft praktisch nach Belieben, sodass sich der Gewinn des Titels in der A-Liga bald abzeichnete – und letztlich eine deutliche Sache war. Der Weg zum Pokalsieg begann am 23. Mai mit dem 10:2 über die „Wilden Hunde“, am 6. Juni ging es tierisch gut weiter mit einem 10:1 gegen den „Dackelclub“. Durch das 10:6 über die Dart Vaders aus Rheinbach zogen die Magic Arrows ins Endspiel ein, das dann über die volle Distanz ging und ein würdiges Pokalfinale werden sollte. Ungewöhnlich für alle: Es wurde an vier Automaten gleichzeitig gespielt. Also konnte niemand beim Teamkollegen zusehen oder mit Tipps helfen. Bis zum Stande von 7:7 hätte sich die Waage zu jeder Seite neigen können, doch im letzten Einzel-Block trumpfte der Meister der A-Liga nervenstark auf. Fotios Fotopoulos legte das 8:7 vor, Christian Mainzer erhöhte auf 9:7, sodass für den Triumph der Magic Arrows lediglich noch ein weiterer Punkt fehlte. Wolfgang Meyer machte mit dem 10:7 alles klar, ein paar Sekunden darauf besorgte Kapitän Moog den 11:7-Endstand.

Nach der Saison ist oft vor der Saison und das ganz besonders bei den Dartern, die sich den Klassenerhalt in der Bezirksliga zutrauen – mindestens. „Wenn alle gesund bleiben, wäre ein Aufstieg möglich“, findet Moog, „die Chancen sehe ich bei 50:50.“ Auf die nächsten sportlichen Höhepunkte müssen die Darter nicht mehr lange warten: Bereits im September beginnt die Herbstsaison, die bis Januar dauert.

Anzeige