Monheimer E-Darter wollen sich am Aufstieg versuchen.

Monheim/Hilden. Auf den ersten Blick sieht das wenig spektakulär aus: Die Magic Arrows spielen demnächst in der Bezirks-Oberliga. Dahinter verbirgt sich aber die Zweite Bundesliga der E-Darter – und der Aufstieg des aus Monheim stammenden Teams ist krönender Abschluss eines glanzvollen Jahres. Die „Pfeile“, die ihre Spielstätte jetzt in Hilden haben, schafften zuerst als Meister den Aufstieg in die Bezirksliga. Dann setzten sie sich im Pokal durch, und Team-Mitglied Wolfgang Meyer wurde Deutscher Meister der Herren Ü 50. Inzwischen ist auch in der Bezirksliga der Titel klar. Kapitän Hans-Joachim Moog kommt – wie viele – aus dem Staunen kaum heraus: „Es ist nicht zu fassen.“

Pleite gegen die Rheinlandwölfe fiel nicht mehr ins Gewicht

Wie souverän der Tabellenführer oft war, zeigte der drittletzte Spieltag. Hier gab es bei den Reissdorf Chaoten (Letzter) ein 15:5. Fotios Fotopoulos, Wolfgang Meyer, Christian Mainzer und Moog bildeten das Quartett, das bald für klare Verhältnisse sorgte. Am Ende kam noch Hans-Werner Mainzer zum Einsatz. Dass die Magic Arrows nach dem feststehenden Aufstieg gegen die Rheinlandwölfe (Sechster) knapp mit 9:11 verloren, konnten sie verkraften. Die Partie bei den Unluckies, die Rang fünf belegen, mit der am 8. Januar 2018 die Saison endet, ist ebenfalls nur noch für die Statistik wichtig. Der Meister (31 Punkte) bleibt auf jeden Fall vor dem Zweitplatzierten Eddys Bull Darter (24) und dem Drittplatzierten Lucky Knights (23).

Der Team-Kapitän beugt sich dem Willen der Mannschaft

Logisch: Bei den Magic Arrows laufen längst Überlegungen, wohin der weitere Weg denn führen soll. Moog formuliert es zunächst vorsichtiges Ziel: „Wir wollen in der kommenden Saison reinschnuppern und unter die ersten drei kommen.“ Das entspricht jedoch nicht dem Ehrgeiz des Teams, das sich mehrheitlich für den Traum Bundesliga ausgesprochen hat: „Ich persönlich habe das vor Wochen verneint“, sagte der Arrows-Kapitän, „aber die anderen wollen unbedingt.“

Personell sind die „Pfeile“ zudem dabei, ihre Mannschaft zu verstärken und das Aufgebot auf breitere Beine zu stellen. Übersetzt: Die Magic Arrows werden Zuwachs bekommen. Mit finanziellen Mitteln können/wollen die Darter keinen Spieler locken – und für die meisten Spieler scheint die Aussicht auf Einsätze in der Bundesliga Anreiz genug zu sein. mid