Den Klassenerhalt haben die Footballer auf jeden Fall im Sack. Jetzt geht es um die Platzierung.

Langenfeld. Was eigentlich schon allen klar war, ist jetzt auch rechnerisch nicht mehr anders hinzubiegen: Die Langenfeld Longhorns werden auch in der kommenden Saison in der zweiten Football-Bundesliga (GFL2) spielen. Seit dem letzten Wochenende ist der Klassenerhalt des Aufsteigers auch mathematisch in trockenen Tüchern. „Wir haben uns schon gefreut, dass es jetzt auch rechnerisch klar ist, aber, um ehrlich zu sein, waren wir schon vorher fest davon überzeugt, dass das klappen sollte. Von daher gab es jetzt bei uns keine Riesenparty“, erklärt Longhorns-Kapitän Daniel Berg.

Tabellenführer Potsdam darf sich keinen Fehler erlauben

Ausschlaggebend für den perfekt gemachten Klassenerhalt war der klare 24:0-Sieg der Rostock Griffins gegen den Tabellenvorletzten Essen Assindia Cardinals, der aber gleichzeitig dafür sorgte, dass die Hanseaten im Klassement trotz Punktgleichheit (beide 12:10) wegen des gewonnenen direkten Vergleichs wieder an den Longhorns vorbeizogen und jetzt Dritter sind.

Inwiefern die Langenfelder dies am kommenden Wochenende wieder ändern können, bleibt abzuwarten, schließlich gastiert die Mannschaft von Headcoach Michael Hap am Samstag beim ungeschlagenen Tabellenführer Potsdam Royals (16.30 Uhr). „Natürlich wollen wir die restlichen drei Spiele nach Möglichkeit gewinnen, aber gegen Potsdam haben wir eigentlich kaum eine Chance“, sagt Headcoach Hap. „Wir rechnen uns gegen Potsdam nicht unbedingt etwas aus, aber wir können völlig befreit aufspielen, weil wir gar nichts mehr zu verlieren haben. Potsdam hingegen darf sichweiterhin keinen Ausrutscher mehr erlauben und gleichzeitig wollen sie vielleicht schon einige ihrer Starter mit Blick auf die anstehenden Relegationsspiele gegen den Letzten der GFL schonen“, sagt Berg.

Nach der Partie in Potsdam stehen für die Langenfelder noch die Aufgabe bei den Paderborn Dolphins (27. August) und das Heimspiel gegen die Essen Assindia Cardinals (3. September) auf dem Plan. „Wir konzentrieren uns auf die beiden letzten Spiele. Die wollen wir auf jeden Fall gewinnen, das ist unser klares Ziel, weil wir noch Bock auf den dritten Platz haben. Wenn wir den auch noch erreichen sollten, können wir richtig zufrieden sein“, sagt Berg.

