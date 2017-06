Football-Zweitligist gastiert morgen bei den Lübeck Cougars.

Monheim. Nach dem spektakulären 35:31-Sieg bei den Rostock Griffins machten die Footballer der Langenfeld Longhorns ihren Reisebus am vergangenen Wochenende auf der Rückfahrt kurzerhand zur Partyzone. Als das Gefährt gegen halb fünf Uhr morgens in Langenfeld ankam, war die Freude bei den Longhorns immer noch ungebrochen. Die Longhorns hoffen, dass ihnen der Erfolg neuen Schwung für die kommenden Aufgaben gibt. „Der Sieg war eine unglaubliche Erleichterung. Irgendwann wird es so ätzend, dass du gut gespielt hast, aber wieder nichts mitnehmen konntest. Das zermürbt auf Dauer“, sagt Headcoach Michael Hap, „jetzt fahren wir mit einem viel besseren Gefühl nach Lübeck.“

In der Hansestadt treffen die Langenfelder morgen (15 Uhr) im Phönixstadion auf die Lübeck Cougars, die jetzt in der Tabelle wieder hinter den Longhorns liegen. Aus vier Spielen holten die Cougars bislang einen Sieg (Sechster/2:6 Zähler), während Langenfeld bei sechs Einsätzen zweimal punktete (Fünfter/4:8). Ein klarer Favorit ist also nicht auszumachen. „Lübeck ist schwer einzuschätzen. Vor der Saison klang das bei denen alles sehr gut. Die hatten sich eine Menge vorgenommen, sind aber schlecht gestartet. Wir sehen auf jeden Fall Chancen, dort zu gewinnen“, erklärt Berg. Personell stellt sich die Situation bei den Longhorns inzwischen etwas besser dar. Das liegt vor allem daran, dass die Partie diesmal auf einen Sonntag gelegt ist und deshalb weniger Spieler aus beruflichen Gründen verhindert sind. Auf der anderen Seite fehlen weiter zahlreiche verletzte Kräfte. „Beim Football hat man immer ein paar Ausfälle dabei. Wie viele schwere Verletzungen wir aber in dieser Saison schon hatten, ist echt ein Fluch“, urteilt Berg. mroe

