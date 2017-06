Siegen die Footballer heute gegen Lübeck, spielen sie nächste Saison fast sicher in der Zweiten Liga.

Langenfeld. Es fehlt nicht mehr viel – und die Langenfeld Longhorns haben den Klassenerhalt in der Zweiten Football-Bundesliga (GFL 2) in der Tasche. Obwohl die Langenfelder rein rechnerisch gesehen noch nichts endgültig entscheiden können, wäre ein Sieg im Heimspiel heute (16 Uhr, Stadion Jahnstraße) gegen den Vorletzten Lübeck Cougars sicher eine extrem wichtige Weichenstellung. „Man weiß es natürlich nie genau. Aber wenn wir gegen Lübeck gewinnen, dann ist das ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, dann sind wir so gut wie durch“, stellt der Longhorns-Headcoach Michael Hap fest.

Momentan liegt der Aufsteiger mit ausgeglichenen 8:8 Punkten auf Platz drei und könnte sich durch einen Erfolg noch einmal deutlicher von Lübeck absetzen (3:11). Ein großes Plus dabei ist für die Langenfelder die aktuelle Form, denn sie gewannen zuletzt dreimal hintereinander und empfangen die Gäste aus der Hansestadt jetzt mit viel Selbstbewusstsein.

Lübeck wartet inzwischen seit vier Partien auf den nächsten Sieg. Am vergangenen Wochenende gelang den Cougars gegen die Paderborn Dolphins immerhin ein 40:40. Nachdem die Cougars ihren Coach für die Offensive (Offense-Coordinator) ausgetauscht hatten, erreichten sie damit erstmals in dieser Saison die 40-Punkte-Marke. „Lübeck steht mit dem Rücken zur Wand, und jetzt lief es in ihrer Offensive erstmals rund. Für mich riecht das nach einem sehr schweren Spiel“, vermutet Hap, „zwischen Platz drei und Platz acht ist in diesem Jahr grundsätzlich alles möglich.“

Die Langenfelder gehen heute dennoch als leichter Favorit in die heutige Partie, zumal sie viel Konstanz zeigen. Nur das bereits enteilte Spitzenduo Düsseldorf Panther (16:2) und Potsdam Royals (14:0) ist in diesem Bereich noch besser. mroe

