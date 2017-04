Longhorns starten heute in die Saison

Beim Auftakt sind die Footballer aber nur Außenseiter. Der Zweitligist hat einen zweiten Amerikaner verpflichtet.

Langenfeld. Es war ein langer und beschwerlicher Weg zurück, doch diese Zeit ist vorbei. Morgen Nachmittag (16 Uhr) werden die Footballer der Langenfeld Longhorns nach sechseinhalb Jahren erstmals wieder ein Pflichtspiel in der German Football League 2 (GFL 2) bestreiten. Zum Saisonauftakt wartet auf die Langenfelder direkt ein ganz dicker Brocken, denn die sehr hoch eingeschätzten Paderborn Dolphins kommen ins Stadion an der Jahnstraße. „Es ist sehr schwer zu beschreiben, aber irgendwie fühlt es sich so an, als ob wir wieder zu Hause sind“, sagt Headcoach Michael Hap. Er freut sich sehr auf die Rückkehr in Deutschlands zweithöchste Spielklasse, in der die Longhorns seit 2001 bis zur Insolvenz bereits zehn Jahre lang beheimatet waren.

Den Langenfeldern ist es rechtzeitig zum Saisonauftakt gelungen, nach Quarterback Joey Sanchez in Darnell Evans einen weiteren US-Amerikaner für sich zu gewinnen. Der Defensiv-Spezialist kommt aus New Jersey und wird in der Abwehr eine Schlüsselrolle einnehmen. „Als er da war, ging sofort ein Ruck durch die Defensive. Die Amerikaner sind eben noch mal eine Ecke abgebrühter und schneller“, vermutet Longhorns-Runningback Daniel Berg. Weil die Konkurrenz in der GFL 2 viele amerikanische Pass-Empfänger aufbietet, passt Evans als defensiver Gegenpart besonders gut ins Langenfelder Konzept.

Der Neue dürfte direkt einiges zu tun bekommen, denn der Vorjahres-Zweite Paderborn gilt als klarer Favorit. „In der Zweiten Liga war Langenfeld schon damals immer so ein wenig wie das gallische Dorf, das sich gegen die großen Nachbarn behauptet. In den letzten Jahren war das in den unteren Klassen anders, doch jetzt fühlen wir uns in der Rolle des Außenseiters wohl“, erklärt Berg. mroe

