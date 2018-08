Der Football-Zweitligist aus Langenfeld gewann bei den Berliner Adlern mit 23:13.

Langenfeld. Wenn es in der Zweiten Football-Bundesliga Nord wirklich darauf ankommt, sind die Langenfeld Longhorns offensichtlich da. Das war schon vor der einmonatigen Sommerpause so, als die Langenfelder die Berliner Adler als härtesteten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt zu Hause mit 16:9 in die Schranken wiesen. Und das war jetzt wieder so, als die Longhorns in Berlin anzutreten hatten – und den Kontrahenten durch einen klaren 23:13-Erfolg vermutlich schon entscheidend distanzierten. „Das war ein richtig gutes Spiel von uns und vom Anfang mit der langen Busfahrt bis zum Ende hin eine gelungene Geschichte“, sagte Longhorns-Kapitän Michael Mendl.

Zwei neue US-Amerikaner halfen dem Team auf Anhieb weiter

Für Langenfeld waren zwei neue Spieler an Bord: In Mason Montgomery und Davonte Lynch hatten die Longhorns-Verantwortlichen zwei weitere US-Amerikaner für sich gewinnen können, die dem Team von Headcoach Michael Hap in Berlin auch auf Anhieb weiterhalfen. Lynch, der wie sein viel berühmterer Namensvetter Marshawn Lynch aus der NFL auf der Runningback-Position zu Hause ist, brachte die Gäste zu Beginn des ersten Viertels erstmals auf die Anzeigetafel. Mit seinem Touchdown sorgte er fürs 7:0.

Im zweiten Viertel legte Cameron Fuller nach dem Pass von Quarterback Jeremy Konzack den zweiten Touchdown hinterher – 14:0. Und Kicker Marcel Kirchner erhöhte mit einem Field Goal aus 38 Yards auf 17:0 gelang. Die Adler kamen zwar kurz darauf auf 7:17 heran, doch Lynch fand mit seinem zweiten Touchdown die aus Langenfelder Sicht perfekt passende Antwort – 23:7.

In der Folge verteidigte Langenfeld souverän und musste erst mit der letzten Aktion der Partie das 13:23 hinnehmen. „Das war heute keine komplette Dominanz von uns, aber eine Nasenlänge waren wir schon voraus“, sagte Hap.

Während die Berliner Adler (2:18 Punkte) den Longhorns (8:12) im Abstiegskampf auch wegen des verlorenen direkten Vergleichs kaum noch gefährlich werden können, müssen die Langenfelder Paderborn (4:18) noch im Blick behalten – das Duell mit den Dolphins steht am letzten Spieltag an.