Wie erwartet war Spannung Trumpf in diesem Oberliga-Duell. Nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle hatten die Haaner letztlich das bessere Ende für sich und fuhren mit dem 33:27 (17:17) in Aufderhöhe die beiden ersten Punkte in dieser Saison ein. Um so beachtlicher, weil sie sich in der aufgeheizten Atmosphäre der engen Solinger Halle durchsetzten. Zu dem Erfolg trug nach dem Seitenwechsel vor allem Moritz Blau seinen Teil bei, aber auch Lennard Austrup wusste mit einer starken Wurfquote zu überzeugen. Dabei machten die Haaner die Begegnung unnötig spannend. Zwar markierte Aufderhöhe den ersten Treffer der Partie, doch nach dem Ausgleich durch Moritz Blau sorgte Lennard Austrup mit dem 2:1 für die erste Haaner Führung. Bis zum 5:5 blieb die Begegnung hart umkämpft, danach aber setzten sich die Gäste erstmals auf zwei Tore ab (11. 5:7). Als Blau schließlich auf 10:7 (16.) erhöhte, sah sich TSV-Coach Elmar Müller zu seiner ersten Auszeit gezwungen. Die bewirkte jedoch wenig, denn die Unitas-Handballer dominierten weiter und bauten ihren Vorsprung auf 15:10 (23.) aus. Als Yannik Schmitz auf 16:10 (26.) erhöhte, schien die Mannschaft von Kai Müller auf einem sehr guten Weg, die erste Halbzeit klar für sich zu entscheiden. bs

Kommenden Samstag (18.15 Uhr) treffen sich diese Oldies in der Walter-Rettinghausen-Halle wieder, die Kontakte sind nie abgerissen. Und vorher schauen sie sich das zweite Heimspiel ihres TVA an, wenn der Spitzenreiter MTV Dinslaken zu Gast ist. Dann wird so richtig der Erfolg von einst gefeiert. Sogar das Fernsehen war damals dabei. Die Vorstellung der Angermunder Mannschaft gegen Wuppertal beeindruckte ebenfalls. 4:0, 8:2, dann 15:7 kurz vor der Pause, die Heimpartie war früh entschieden. Und das obwohl so wichtige Spieler wie die verletzten Florian Hasselbach und Neuzugang Steffen Neukirchen noch nicht zur Verfügung standen. Nach der Partie gegen den LTV könnte die Verletztenliste jedoch noch größer werden: Björn Thanscheidt schied nach 45 Minuten wegen einer Schulterverletzung aus. Wenig später folgte ihm Niko Merten. Der flinke Kreisläufer knickte mit dem Fuß um, auch bei ihm war an ein Weiterspielen nicht zu denken. Mannschaft und Fans hoffen, dass die beiden Leistungsträger schnell wieder fit werden. Überzeugend war die Vorstellung der Routiniers Martin Gensch und Martin Paukert. wm

Kreis Mettmann. Rundherum begeistert liefen die Angermunder Handball-Idole von einst, Wille Klapdor und Horst Bauerfeld, nach dem Schlusspfiff auf das Spielfeld. Ihr TV Angermund (TVA) hatte auch das zweite Oberligaspiel mit 27:17 (16:8) gegen den Aufsteiger LTV Wuppertal klar gewonnen. Da freuten sich die beiden Oldies: „Wir haben wieder eine richtig gute Mannschaft.“ Sie können es beurteilen. Sie waren große Leistungsträger in jener Truppe, die vor genau 50 Jahren in die damalige Bundesliga aufstieg. Davon schwärmen die älteren Handballfans im Angerland heute noch.

Wenn Kalle Töpfer sich wegdreht und nicht sprechen will, dann ist etwas im Busch. Normalerweise gibt der Handball-Chef des TuS Lintorf sportliche Auskünfte rund um die Uhr. Aber diesmal, nach dem 29:39 (13:20) beim TV Oppum und damit der zweiten Oberliga-Pleite im zweiten Spiel, zog es der 61-Jährige vor, ganz zu Schweigen. Lediglich ein stumpfes „Frag den Trainer“ brachte der Lintorfer Boss über die Lippen. Auch Aufstiegs-Coach Christian Beckers war bedient. Er atmete tief durch, ehe er erklärte: „Nach Dinslaken zum Auftakt sind wir erneut auf einen übermächtigen Gegner getroffen. Oppum wurde vergangene Saison Dritter und hat sich noch einmal verstärkt. Das sagt alles. Zudem fällt das Ergebnis zu hoch aus. Oppum spielte sich in der Endphase in einen mächtigen Rausch. Da konnten wir nicht gegenhalten.“ Kommenden Samstag (18 Uhr) steht das zweite Heimspiel an, der Aufsteiger TV Aldekerk II kommt an den Breitscheider Weg. Dann, vor eigenem Publikum, hofft der Trainer auf den ersten Saisonsieg, für den aber Vieles besser laufen muss. Gegen Oppum kassierte seine Mannschaft erneut, wie gegen Dinslaken vor einer Woche (26:39), 39 Gegentore. Die beiden Torleute Laurits Gerdes und Tobi Töpfer erreichen einfach nicht die Form, die in der Oberliga erforderlich ist. wm

Wülfrather Handballerinnen starten mit drei Pleiten

Der TB Wülfrath unterlag daheim gegen TuS Lintfort mit 17:32 (8:16). Es war eine Mammutaufgabe, die die TBW-Handballerinnen in der ersten Woche der neuen Saison zu erledigen hatten. Sie barg zugleich eine Menge Frustpotenzial, denn es war bereits im Vorfeld abzusehen, dass sie mit drei Niederlagen enden würde. Dennoch bewahrten die Wülfratherinnen nach der Auftaktklatsche beim letztjährigen Vizemeister Köln Haltung und bewiesen Lernfähigkeit. Bereits im Freundschaftsspiel gegen Südkorea hatten sie sich auf die wesentliche härtere Gangart der höheren Liga eingestellt. Das demonstrierten sie jetzt auch gegen den Regionalliga-Absteiger Lintfort. Der war zwar ebenfalls mindestens eine Nummer zu groß, aber die Mannschaft von Lars Faßbender verkaufte sich erneut gut. Einziges Manko: Nach den ersten beiden schweren Partien schwanden in der dritten Begegnung zusehends die Kräfte. Folgerichtig leisteten sich die Wülfratherinnen eine Menge jener kleinen Fehler, die dem Gegner in die Karten spielen und zu Tempogegenstößen einladen. Am Ende unterlagen die Gastgeberinnen ähnlich deutlich wie in Köln, haben aber die Gewissheit, dass es ab sofort nur aufwärts gehen kann. Auch wenn am nächsten Spieltag die Zweite des TSV Bayer Leverkusen wartet, doch die gehört zweifelsohne nicht zu den Überfliegern. bs

Mettmann-Sport unterliegt VfL Rheinhausen knapp mit 21:22

Mit der knappen Niederlage beim Saison-Start erhielten die Ambitionen der ME-Sport-Handballerinnen gleich einen Dämpfer. Dabei hätten die Gastgeberinnen einen Punkt durchaus verdient. Durch die Tore von Neuzugang Loreen Jakobeit und Jana Bärz fand die Mannschaft von Stefanie Veermann zunächst gut ins Spiel. Doch immer wenn es den Anschein hatte, dass die Mettmannerinnen auch ohne ihre verletzte Torjägerin Kim Spiecker das Spiel dominieren könnten, ließen sie sich von den unermüdlich kämpfenden Duisburgerinnen den Schneid abkaufen und gaben ihren Vorsprung unnötig aus der Hand. So auch im zweiten Durchgang, als die Gäste nach dem Wiederanpfiff von 12:12 auf 17:12 (42.) davonzogen. erd