Lintorfer Erfolg kommt im Abstiegskampf zu spät

Die Tischtennis- Mannschaft steigt in die Landesliga ab.

Ratingen/Langenfeld. Der TuS 08 Lintorf verabschiedet sich mit einem Sieg aus der Tischtennis-Verbandsliga. Am letzten Spieltag gelang ein 9:4-Erfolg über den TuS Derendorf, dennoch steigt das Team als Vorletzter in die Landesliga ab. Derendorf muss durch die Niederlage in die Relegation. Für Lintorf war es der insgesamt fünfte Saisonerfolg und der zweite in Folge – er kam freilich zu spät für eine Rettung. Nach den Doppeln führte Lintorf mit 2:1. Die Entscheidung fiel schon in der ersten Einzelrunde, als den Gastgebern 5:1 Siege gelangen und sie den Vorsprung auf 7:2 erhöhten. Matchwinner waren im mittleren Paarkreuz Christoph Moschner und Jens Berger, die vier Siege verbuchten. Die übrigen Punkte holten Benjamin Kley, Thorsten Meinert, Thomas Hohn und Jens Berger.

TB Ratingen holt 8:8 nach 0:3-Rückstand gegen Werden

In der Landesliga behauptete der TB Ratingen den dritten Platz in der Endabrechnung durch ein 8:8 beim TTC Werden 48. Beinahe hätte sie beim Tabellenfünften sogar beide Zähler entführt, doch das Ratinger Schlussdoppel Grzegorz Sieracki/Daniel Feufel unterlag Yannick Büns/Gilbert Sunico mit 0:3. Für die Abschlusstabelle war das nicht mehr wichtig. Dass es zum Remis reichte, war nach einem 0:3 nach den Doppeln nicht abzusehen. In den Einzeln war der TB aber bärenstark, drehte die Partie durch acht Siege in zwölf Partien in ein 8:7 um. faja

Meister Langenfeld gibt sich auch gegen Kupferdreh keine Blöße

Der bereits als Meister feststehende Verbandsligist TTG Langenfeld gewann zum Saison-Abschluss beim Dritten TV Kupferdreh mit 9:4. Langenfeld (39:5 Punkte) schaffte den direkten Wiederaufstieg in die NRW-Liga, der Zweite Mettmann-Sport (36:8) kann noch durch die Relegation nachziehen. Die Gäste starteten enttäuschend, denn Kupferdreh führte nach den Eröffnungs-Doppeln mit 2:1. Anschließend gewann die TTG drei Einzel (4:2), ehe Stefan Boll und Thomas Otto verloren – 4:4. Weil die TTG nun die folgenden fünf Einzel für sich entschied, konnte sie die erfolgreiche Spielzeit mit einem weiteren Sieg beenden. fas

