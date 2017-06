In Wesel fanden die Landes-Jugendmeisterschaften statt.

Ratingen. Gute Leistungen zeigte Ratingens Leichtathletik-Nachwuchs bei den Nordrhein-Jugendmeisterschaften in Wesel.

Enttäuscht war Marius Molzahn (ASC Ratingen-West). Er erzielte in der Altersklasse U 20 mit 12,69 Metern zwar eine persönliche Bestleistung, doch am Ende reichte es nur zu Rang vier. Vereinskollege Fabian Wenning landete im 400-Meter-Lauf der U 20 mit 51,48 Sekunden auf Platz sechs.

Strahlende Gesichter gab es beim TV Ratingen angesichts der starken Platzierungen seiner Athleten. So setzte sich Annabell Theisen in der U 20 gleich in zwei Einzeldisziplinen durch. Sie holte Gold sowohl im Hochsprung (1,68 Meter) als auch im Dreisprung (10,98 Meter). Ein überzeugender Wettkampf gelang Julia Holzmann in der Altersklasse W 14.

Zwei Medaillen für die Lintorferin Isabel Schauerte

Die sprintstarke Mehrkämpferin stellte gleich drei neue Bestleistungen auf. Sie lief 80 Meter Hürden in 12,66 Sekunden und wurde damit Zweite. Dann absolvierte sie den 100-Meter-Lauf in 12,74 Sekunden und holte sich dort Silber. Für viel Aufmerksamkeit sorgte Julia Holzmanns Satz auf 5,43 Meter im Weitsprung, durch den sie zum dritten Mal auf Platz zwei landete. Bronze gewann TVR-Speerwerferin Femke Averdick in der Altersklasse W 15 mit 35,25 Metern.

Isabel Schauerte erfüllte die Medaillenhoffnungen des TuS Lintorf. Sie wurde im 100-Meter-Hürden-Lauf der U 18 mit 14,48 Sekunden Zweite. Im Weitsprung erreichte sie durch einen Satz auf 5,62 Meter den dritten Rang. Dem Lintorfer Laurenz Schürmann fehlten im 100-Meter-Lauf der M 14 knapp 0,3 Sekunden für einen Medaillenplatz. Der 14-Jährige kam nach 12,35 Sekunden als Fünfter ins Ziel.

