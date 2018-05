Die Athleten aus dem Kreis Mettmann waren bei den Special Olympics in Kiel erfolgreich.

Kreis Mettmann. „Ich habe mein Bestes gegeben“, stellt Roller-skater-Athlet Steven Wilkinson aus Hilden fest. Er gehört zur Lebenshilfe-Sportgruppe im Kreis Mettmann. Wie alle 18 Athleten, die an den Nationalen Special-Olympics-Sommerspielen in Kiel unter dem Motto „Gemeinsam stark“ teilnahmen, hat er im Geiste des Special-Olympics-Eides gehandelt: „Ich will gewinnen! Doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben!“ Wilkinson war der zweitschnellste Rollerskater über 500 Meter und der drittschnellste über 1000 Meter. Auch Marcel Körner, Sandra Edler und Sarah Bruchmann konnten mit hohem Tempo aufwarten.

Mit 40 Medaillen (elf Gold, 14 Silber, 15 Bronze, vier vierte Plätze) konnten die Lebenshilfe-Athleten wieder ein fulminantes Ergebnis einfahren. „Ein exzellentes, regelmäßiges Training und die hervorragende Betreuung durch die Coaches vor Ort haben sich ausgezahlt“, sagte der Leiter der Sportgruppe, Jakob Dreesmann, zu diesem Erfolg.

„Wenn ich die strahlenden Gesichter der Athleten sehe, weiß ich, warum mir meine Arbeit Spaß macht.“

Gudrun Kronenberg, Delegationsleiterin

So waren auch Delegationsleiterin Gudrun Kronenberg und die Coaches Michaela Thermann, Peter Kronenberg, Nicole Fangmann, Julia Schreiber und Lisa Meingast höchst zufrieden. Kronenberg stellte fest: „Wenn ich die strahlenden Gesichter der Athleten sehe, weiß ich, warum mir meine Arbeit Spaß macht.“ Die Mühen hätten sich gelohnt.

Olaf Guttek war mit der Einzelgeschicklichkeit im Golf und seinem Spiel auf dem Neun-Loch-Platz zweimal mit Rang drei (Bronze) erfolgreich. Naim Boyraoua erkämpfte sich Platz vier im zweithöchsten Level seiner Altersgruppe, Jörg Quitteck Platz sechs im höchsten Level.

„Wichtig war für mich auch das gemütliche Beisammensein mit den Athleten.“

Patrick Bachmann, Lebenshilfe-Athlet

Und auch die drei Schwimmer Katharina Bachmann, Jens Langhoff und Mathias Ressing konnten sich in ihren Läufen hervorragend platzieren. „Unsere Athleten haben sich gut entwickelt, das wurde uns auch von anderer Seite bestätigt“, erläuterte Gudrun Kronenberg. Der Lebenshilfe-Athlet Patrick Bachmann bemerkte: „Wichtig war für mich auch das gemütliche Beisammensein mit den Athleten. Ich habe mich gefreut, dass ich meine sportlichen Ziele erreichen konnte.“

4600 Athleten, 1700 Trainer und Betreuer, 2200 freiwillige Helfer, dazu unzählige Familienangehörige und Tagesteilnehmer beherrschten eine Woche lang das Stadtbild der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein. „Es ist eine Sportveranstaltung, bei der die Freude am Sport und die Gemeinschaft untereinander das Wichtigste sind“, war auch von offizieller Seite zu vernehmen.

Ein außergewöhnliches Programm wurde den Athleten bei der Eröffnungs- und Abschlussfeier geboten. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass noch längst nicht alle Sportstätten barrierefrei seien und die Sportvereine sich überlegen sollten, mehr inklusiven Sport anzubieten. Die weiteren Ziele stehen dagegen bereits fest: Die nächsten nationalen Special-Olympics-Sommerspiele werden in vier Jahren stattfinden. Der Verband Special Olympics Deutschland möchte sich zudem um die Ausrichtung der Special-Olympics- Weltspiele 2023 bewerben. Red/jün