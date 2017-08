Die Mannschaft sammelte 44 Mal Edelmetall bei den Landesspielen.

Kreis Mettmann. Die behinderten Athleten der Lebenshilfe-Sportgruppe aus dem gesamten Kreis Mettmann haben ein fantastisches Ergebnis erzielt. Mit insgesamt 21 Gold-, 13 Silber- und zehn Bronzemedaillen gehörten sie zu den besten Teams der Special Olympics Landesspielen in Neuss.

„Ich freue mich riesig über das Abschneiden“, sagte Jakob Dreesmann, Leiter der Sportgruppe, stolz nach dem Wettbewerb. Die Gruppe war in den Sportarten Golf, Schwimmen, Tischtennis und Rollerskate vertreten.

Der Golfer Olaf Guttek holte trotz Regen und schlechten Wetters eine Goldmedaille. Das Team der Schwimmer um Jens Langhoff, Katharina Bachmann, Daniel Hensch, Sven Gathmann und Mathias Ressing belohnte sich mit insgesamt fünfmal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze. „Mathias Ressing hat sich selbst übertroffen und zwei Goldmedaillen geholt“, berichtet Karin Strohschein, Trainerin der Schwimmerdelegation. „In der 4x50-Meter-Staffel im Freistil haben unsere Schwimmer Sven Gathmann, Daniel Hensch, Jens Langhoff und Mathias Ressing die Silbermedaille erkämpft.“

Die Rollerskater gewannen 20 Medaillen, davon zehn goldene

Auch die Tischtennisspieler Ralf Schillinger, Andreas Uebber, Michael Greenwood und Naim Boyraoura feierten mit fünf Gold-, zwei Silber- und sechs Bronzemedaillen eine gute Leistung. Das zwölfköpfige Team der Rollerskater ließ der Konkurrenz mit 20 Medaillen, davon zehn Mal Gold, keine Chance. Es gelang Sandra Edler, Wolfgang Eiteneuer und Sven Wilkinson, je zwei Goldmedaillen zu gewinnen.

Den Grund des Erfolgs der Lebenshilfe-Athleten sieht Jakob Dreesmann in der kontinuierlichen und harten Vorbereitung der Trainer. „Diejenigen, die ihre Sportler immer wieder zu Bestleistungen anfeuern und ihnen im Training helfen, verdienen dafür ein großes Lob.“ Es war erst das zweite Mal nach 2015 in Paderborn, dass in NRW die Landesspiele der Special Olymics ausgetragen wurden. Den Abschluss der Wettbewerbe feierten die mehr als 1000 Athleten zusammen mit einer großen Feier auf dem Münsterplatz in Neuss. Zu den Höhepunkten der Spiele zählten die Eröffnungsfeier am Montag in der Eissporthalle mit dem olympischen Eid, und dem Hissen der Special Olympics-Fahne. Ein weiterer emotionaler Moment war das Entzünden der Fackel durch Katrin Scheffel, Timo Karmasch und Friedhelm Funkel, den Werbegesichtern der Spiele.

